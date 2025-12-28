Fenerbahçe rotasını İtalya'ya çevirdi: Tedesco istedi, 40 milyon Euro gözden çıkarıldı

Fenerbahçe'de Teknik direktör Domenico Tedesco’nun orta saha transferi talebi doğrultusunda harekete geçen yönetim, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk olarak Hollanda devi PSV’den Joey Veerman’a yönelen sarı-lacivertliler, bu transferden vazgeçerek rotasını İtalya’ya çevirdi.

FENERBAHÇE FRATTESI'Yİ İSTİYOR

Sports Mediaset’te yer alan habere göre Fenerbahçe, Inter forması giyen Davide Frattesi’yi kadrosuna katmak istiyor.

40 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

Haberde, sarı-lacivertli ekibin bu hamle için İtalyan kulübüne 40 milyon Euro’ya yakın bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Oyuncunun ise Dünya Kupası’nda İtalya kadrosunda yer almayı hedeflediği ve bu nedenle ülkesinde bir takımda forma giymeye sıcak baktığı vurgulandı.