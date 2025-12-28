Galatasaray'dan 'Leroy Sane' hamlesi! 55 milyon euroluk kanca

Ara transfer döneminde kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da stoper, defansif orta saha ve çok yönlü hücum oyuncuları listenin başına kondu. Sezon başında Bayern Münih'te boşa çıkan Leroy Sane'yi elini çabuk tutarak transfer eden Galatasaray, Alman yıldız gibi dünya yıldızı isimleri kadrosuna katmak istiyor.

CİMBOM RUBEN NEVES'İ İSTİYOR

O isimlerden biri de Al-Hilal'le sözleşmesini uzatmayan 28 yaşındaki Ruben Neves... bu profile uyuyor ancak Suudi Arabistan'da yılda 20 milyon euro kazanan Portekizli orta sahaya birçok Avrupa kulübü talip olmuş durumda...

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Ruben Neves'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Al-Hilal'in ise en kıymetli 3'üncü oyuncusu konumunda.

55 MİLYON EUROYA AL HİLAL'E GİTMİŞTİ

İstikrarlı futboluyla dikkat çeken 28 yaşındaki orta saha, Temmuz 2023'te 55 milyon euroya Al-Hilal'e imza attı. Portekiz Milli Takımı'nın vazgeçilmezi olan Neves, 2 Uluslar Ligi zaferi yaşadı.

63 MAÇTA 1 GOL 5 ASİST

Portekizli yıldız futbolculuk kariyerinde Jorge Jesus, Simone Inzaghi, Julen Lopetegui ve Nuno Espirito gibi hocalarla çalıştı. 28 yaşındaki Ruben Neves, Portekiz Milli Takımı'nda 63 karşılaşmada 1 gol kaydetti, 5 asist yaptı.