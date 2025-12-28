Galatasaray’dan 1 milyar TL'lik yeni hamle! Ekstra gelir kasaya böyle girecek

Galatasaray yönetimi, yeni yılda localardan ek gelir elde etmeye hazırlanıyor. RAMS Park’ta şu anda 224 loca bulunurken, kulüp loca sahiplerine +2 yıllık yenileme tekliflerini göndermeye başladı.

Taraftarın büyük bölümünden olumlu geri dönüş beklenirken, Aslantepe’de boşalması muhtemel localar için de birçok kişi sıraya girerek başvuru yaptı.

1,1 MİLYART TL KASAYA GİRECEK

İki yıllık loca yenileme hamlesiyle Galatasaray’ın kasasına yaklaşık 25 milyon dolar (1,1 milyar TL) girmesi öngörülüyor.