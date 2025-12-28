Galatasaray’dan 1 milyar TL'lik yeni hamle! Ekstra gelir kasaya böyle girecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray yönetimi, yeni yılda localardan ek gelir elde etmeye hazırlanıyor. RAMS Park’ta şu anda 224 loca bulunurken, kulüp loca sahiplerine +2 yıllık yenileme tekliflerini göndermeye başladı.
Taraftarın büyük bölümünden olumlu geri dönüş beklenirken, Aslantepe’de boşalması muhtemel localar için de birçok kişi sıraya girerek başvuru yaptı.
İki yıllık loca yenileme hamlesiyle Galatasaray’ın kasasına yaklaşık 25 milyon dolar (1,1 milyar TL) girmesi öngörülüyor.