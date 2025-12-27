Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında Barış Yarkadaş'tan ses getirecek bilgi! Tarih vererek duyurdu

Ülke gündeminde en üst sıralarda yer alan ve gittikçe de genişleyen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'la ilgili Barış Yarkadaş tarafından çok sarsıcı bir bilgi paylaşıldı.

TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında konuşan Yarkadaş, daha önce istifa çağrısında bulunduğu, soruşturmada uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran'ın nasıl bir strateji izleyeceğini açıkladı.

"2026 yılı Türkiye'de bir arınma ve temizlik yılı olmalı. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, bireylerimiz 1 Ocak'tan itibaren her şeyi yeniden başlatmalı." diyen Yarkadaş "Buradan Sadettin Saran'a hem bir çağrı yapacağım hem de bir bilgiyi paylaşacağım." şeklinde konuştu.

"SADETTİN SARAN AĞIR TÖHMET ALTINDA"

Çağrısının net olduğunu belirten Yarkadaş "Sadettin Saran Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı olmasına rağmen kulüp başkanı seçilmeden önce işlediği iddia edilen suçlarla ilgili şu an soruşturuluyor ve ağır bir töhmet altında. Umarım ki aklanır. Umarım ki bu soruşturmaların tamamından takipsizlik kararı alarak çıkar ve bu ağır töhmetten kurtulur." ifadelerini kullandı.

"ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİNDEN DERHAL İSTİFA ETMESİ"

Konuşmasında daha önce Saran'a yaptığı başkanlık görevini bırakma çağrısını yineleyen Yarkadaş "Sadettin Sara'nın üzerine düşen öncelikli şey derhal görevinden istifa etmesidir. Ben bunu ilk gece de söyledim. Büyük tartışma koptu Türkiye'de. Demediklerini bırakmadılar. Hiç önemi yok desinler." cümlelerini sarf etti.

"YENİ YILIN 2. HAFTASINDA KONGREYE GÖTÜRÜP BAŞKANLIĞI BIRAKACAK"

Açıklamasının devamında sarsıcı bilgiyi paylaşan Yarkadaş "Benim edindiğim bilgi Sadettin Saran'ın yakın çevresi kendisine istifa etmemesi yönünde baskı yapıyor. Ancak Sadettin Saran önümüzdeki günlerde yeni yılın en geç 2. haftasında Fenerbahçe'yi kongreye götürecek, aday olmayacak ve başkanlığı da bırakacak." ifadelerini kullandı.

"SARAN DA YAKIN ÇEVRESİ DE FARKINDA"

"Sadettin Saran da yakın çevresi de Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığının bu şekilde sürdürülemeyeceğinin farkında." diyen Yarkadaş "O yüzden önümüzdeki günlerde yeni yılın muhtemelen en geç ikinci haftasında lige de ara verilmişken belki bir iki transfere imza atıp kulübü kongreye götürecek ve aday olmayacak. Görevi de bırakacak." şeklinde konuştu.

