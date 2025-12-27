Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında Barış Yarkadaş'tan ses getirecek bilgi! Tarih vererek duyurdu

Ünlü isimlerin yer aldığı soruşturmada uyuşturucu test sonucu pozitif çıktıktan sonra gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'la ilgili sarsıcı bilgi Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş tarih vererek Saran'ın kulüp başkanlığını bırakacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 00:58

Ülke gündeminde en üst sıralarda yer alan ve gittikçe de genişleyen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'la ilgili Barış Yarkadaş tarafından çok sarsıcı bir bilgi paylaşıldı.

TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında konuşan Yarkadaş, daha önce istifa çağrısında bulunduğu, soruşturmada uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran'ın nasıl bir strateji izleyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında Barış Yarkadaş'tan ses getirecek bilgi! Tarih vererek duyurdu

"2026 yılı Türkiye'de bir arınma ve temizlik yılı olmalı. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, bireylerimiz 1 Ocak'tan itibaren her şeyi yeniden başlatmalı." diyen Yarkadaş "Buradan Sadettin Saran'a hem bir çağrı yapacağım hem de bir bilgiyi paylaşacağım." şeklinde konuştu.

"SADETTİN SARAN AĞIR TÖHMET ALTINDA"

Çağrısının net olduğunu belirten Yarkadaş "Sadettin Saran Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı olmasına rağmen kulüp başkanı seçilmeden önce işlediği iddia edilen suçlarla ilgili şu an soruşturuluyor ve ağır bir töhmet altında. Umarım ki aklanır. Umarım ki bu soruşturmaların tamamından takipsizlik kararı alarak çıkar ve bu ağır töhmetten kurtulur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında Barış Yarkadaş'tan ses getirecek bilgi! Tarih vererek duyurdu

"ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİNDEN DERHAL İSTİFA ETMESİ"

Konuşmasında daha önce Saran'a yaptığı başkanlık görevini bırakma çağrısını yineleyen Yarkadaş "Sadettin Sara'nın üzerine düşen öncelikli şey derhal görevinden istifa etmesidir. Ben bunu ilk gece de söyledim. Büyük tartışma koptu Türkiye'de. Demediklerini bırakmadılar. Hiç önemi yok desinler." cümlelerini sarf etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında Barış Yarkadaş'tan ses getirecek bilgi! Tarih vererek duyurdu

"YENİ YILIN 2. HAFTASINDA KONGREYE GÖTÜRÜP BAŞKANLIĞI BIRAKACAK"

Açıklamasının devamında sarsıcı bilgiyi paylaşan Yarkadaş "Benim edindiğim bilgi Sadettin Saran'ın yakın çevresi kendisine istifa etmemesi yönünde baskı yapıyor. Ancak Sadettin Saran önümüzdeki günlerde yeni yılın en geç 2. haftasında Fenerbahçe'yi kongreye götürecek, aday olmayacak ve başkanlığı da bırakacak." ifadelerini kullandı.

"SARAN DA YAKIN ÇEVRESİ DE FARKINDA"

"Sadettin Saran da yakın çevresi de Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığının bu şekilde sürdürülemeyeceğinin farkında." diyen Yarkadaş "O yüzden önümüzdeki günlerde yeni yılın muhtemelen en geç ikinci haftasında lige de ara verilmişken belki bir iki transfere imza atıp kulübü kongreye götürecek ve aday olmayacak. Görevi de bırakacak." şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barış Yarkadaş'tan ses getirecek Sadettin Saran önerisi: Fenerbahçe başkanlığını bırakmalı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'yi sarsan soruşturmada İstanbul-Dubai arasındaki fuhuş ağını Barış Yarkadaş açıkladı: Meselenin en iğrenç bölümü
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.