Florian Wirtz ilk kez gol attı: Liverpool galip geldi!

Premier Lig'in 18. hafta mücadelesinde, Liverpool ile Wolves sahaya çıktı. Ev sahibi ekibin golleri Ryan Gravenberch (41) ve Florian Wirtz'ten (42) gelirken, karşılaşmayı 2-1 kaybeden Wolverhamton ise tek sayısını 51. dakikada Santiago Bueno ile buldu.

FLORIAN WIRTZ VE LIVERPOOL'DAKİ İLK GOLÜ

Geçtiğimiz yaz 125 milyon Euro bedelle Liverpool'a transfer olan Florian Wirtz, yeni takımında ilk kez gol attı! Esasen ise maçın ardından Liverpool ligdeki puanını 32'ye yükseltirken, Wolverhampton ise 2 puanda kaldı.

LIVERPOOL'DA DIOGO JOTA'NIN ÇOCUKLARI TAKIMLA SAHAYA ÇIKTI

Diogo Jota'nın 2025 Temmuz'undaki kazasından bu yana, İngiltere'deki eski takımları Liverpool ile Wolverhampton ilk kez mücadele etti. Kırmızı beyazlıların yönetimi, Diogo Jota özelindeki anlamlı maç için Portekizli oyuncunun ailesini Anfield Road'a davet etti. Diogo Jota'nın çocukları Dinis ve Duarte, maç öncesinde oyuncularla birlikte sahaya çıktı.

https://x.com/LFC/status/2005020864861888778?s=20