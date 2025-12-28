Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Florian Wirtz ilk kez gol attı: Liverpool galip geldi!

Liverpool'un yaz dönemindeki flaş transferi Florian Wirtz, Premier Lig'deki ilk golünü bu akşam attı. Wolverhampton maçına ilk 11'de başlayan Florian Wirtz, yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Florian Wirtz ilk kez gol attı: Liverpool galip geldi!
Burak Ayaydın
28.12.2025
saat ikonu 00:21
28.12.2025
28.12.2025 00:25

Premier Lig'in 18. hafta mücadelesinde, Liverpool ile Wolves sahaya çıktı. Ev sahibi ekibin golleri Ryan Gravenberch (41) ve Florian Wirtz'ten (42) gelirken, karşılaşmayı 2-1 kaybeden Wolverhamton ise tek sayısını 51. dakikada Santiago Bueno ile buldu.

Florian Wirtz ilk kez gol attı: Liverpool galip geldi!

FLORIAN WIRTZ VE LIVERPOOL'DAKİ İLK GOLÜ

Geçtiğimiz yaz 125 milyon Euro bedelle Liverpool'a transfer olan Florian Wirtz, yeni takımında ilk kez gol attı! Esasen ise maçın ardından Liverpool ligdeki puanını 32'ye yükseltirken, Wolverhampton ise 2 puanda kaldı.

Florian Wirtz ilk kez gol attı: Liverpool galip geldi!

LIVERPOOL'DA DIOGO JOTA'NIN ÇOCUKLARI TAKIMLA SAHAYA ÇIKTI

Diogo Jota'nın 2025 Temmuz'undaki kazasından bu yana, İngiltere'deki eski takımları Liverpool ile Wolverhampton ilk kez mücadele etti. Kırmızı beyazlıların yönetimi, Diogo Jota özelindeki anlamlı maç için Portekizli oyuncunun ailesini Anfield Road'a davet etti. Diogo Jota'nın çocukları Dinis ve Duarte, maç öncesinde oyuncularla birlikte sahaya çıktı.

https://x.com/LFC/status/2005020864861888778?s=20

Sıkça Sorulan Sorular

DIOGO JOTA HAYATINI NASIL KAYBETMİŞTİ?
28 yaşındaki Portekizli futbolcu, temmuz ayında İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirmişti.
#Spor
#Spor
