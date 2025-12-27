Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Antoine Griezmann transferi: Görüşmeler devam ediyor!

Galatasaray'dan transferde Antoine Griezmann hamlesi geldi. Galatasaray yönetimi, Antoine Griezmann'ın menajeriyle özel bir görüşme gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Antoine Griezmann transferi: Görüşmeler devam ediyor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 23:18
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 23:21

Galatasaray transfer dönemine flaş bir hamleyle girdi ve Antoine Griezmann için nabız yokladı. Esasen ise sarı kırmızılılar, Antoine Griezmann'ın menajeriyle sözleşme detaylarını görüştü ve Atletico Madrid sonrası için hazır olduklarını belirtti.

Galatasaray'da Antoine Griezmann transferi: Görüşmeler devam ediyor!

GALATASARAY'DA ANTOINE GRIEZMANN TRANSFERİ

34 yaşındaki Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'e veda zamanı yaklaşırken, Galatasaray devreye girdi. Uzun zamandır Antoine Griezmann'ı takip eden Süper Lig devi, Fransız yıldızın menajeriyle detaylı bir görüşme gerçekleştirdi ve ara transfer dönemi için şartlarını sordu! Sürece ilave olarak ise Atletico Madrid'in; Antoine Griezmann'ın erken ayrılığına onay vermesi için yeni bir takviye yapması gerektiği de belirtildi, zira İspanyol ekibi ile yıldız hücumcu arasında 2027 yazına kadar kontrat bulunuyordu.

Galatasaray'da Antoine Griezmann transferi: Görüşmeler devam ediyor!

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ANTOINE GRIEZMANN VE PERFORMANSI

Galatasaray'ın transfer etmek istediği ve temaslarını devam ettirdiği Antoine Griezmann, bu sezon Atletico Madrid ile 28 maça çıkmış ve 10 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ANTOINE GRIEZMANN İSPANYA'DAN NEDEN AYRILIYOR?
Deneyimli hücumcu, bu yıl itibarıyla hamle oyuncusu olarak kullanılmaya başlanmış ve sahadaki süresi azalmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Okan Buruk'un zorlu sınavı: Mauro Icardi'den bambaşka hesap!
Fenerbahçe orta sahasının yeni adayı İtalya'dan!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.