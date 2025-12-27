Galatasaray'da Antoine Griezmann transferi: Görüşmeler devam ediyor!

Galatasaray transfer dönemine flaş bir hamleyle girdi ve Antoine Griezmann için nabız yokladı. Esasen ise sarı kırmızılılar, Antoine Griezmann'ın menajeriyle sözleşme detaylarını görüştü ve Atletico Madrid sonrası için hazır olduklarını belirtti.

GALATASARAY'DA ANTOINE GRIEZMANN TRANSFERİ

34 yaşındaki Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'e veda zamanı yaklaşırken, Galatasaray devreye girdi. Uzun zamandır Antoine Griezmann'ı takip eden Süper Lig devi, Fransız yıldızın menajeriyle detaylı bir görüşme gerçekleştirdi ve ara transfer dönemi için şartlarını sordu! Sürece ilave olarak ise Atletico Madrid'in; Antoine Griezmann'ın erken ayrılığına onay vermesi için yeni bir takviye yapması gerektiği de belirtildi, zira İspanyol ekibi ile yıldız hücumcu arasında 2027 yazına kadar kontrat bulunuyordu.

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ANTOINE GRIEZMANN VE PERFORMANSI

Galatasaray'ın transfer etmek istediği ve temaslarını devam ettirdiği Antoine Griezmann, bu sezon Atletico Madrid ile 28 maça çıkmış ve 10 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.