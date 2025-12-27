Fenerbahçe orta sahasının yeni adayı İtalya'dan!

Fenerbahçe'nin yeni orta saha adayı Interli Davide Frattesi oldu. Fenerbahçe yönetimi, Davide Frattesi için Inter ile pazarlıklara başladı.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFERDE DAVIDE FRATTESI HAMLESİ

İtalya devinde yeterince şans bulamayan 26 yaşındaki orta saha için Inter ile görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, Davide Frattesi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istedi! Halihazırda oyuncunun ayrılığına olumlu yaklaşan Inter, Fenerbahçe ile olan anlaşmaya zorunlu bir bonservis sürecini dahil etmeyi teklif etti ve taraflar arasında son söz söylenmedi. İlave olarak da Davide Frattesi, 2026 Dünya Kupası'nı da gözeterek İtalya dışına çıkma konusuna temkinli yaklaştı.

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ GİRİŞİMİ DAVIDE FRATTESI VE INTER SEZONU

Inter ile bu sezon 14 maça çıkan Davide Frattesi, sadece 499 dakika sahada kalabilmiş ve bu kısıtlı sürede 2 asistlik katkı sağlamıştı.