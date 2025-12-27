Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe orta sahasının yeni adayı İtalya'dan!

Fenerbahçe'de transfer dönemi hareketliliği yaşanıyor. Sarı lacivertliler aynı anda pek çok yıldız için temaslarda bulunurken, şimdi de Interli Davide Frattesi gündeme geldi.

Fenerbahçe orta sahasının yeni adayı İtalya'dan!
Fenerbahçe'nin yeni orta saha adayı Interli Davide Frattesi oldu. Fenerbahçe yönetimi, Davide Frattesi için Inter ile pazarlıklara başladı.

Fenerbahçe orta sahasının yeni adayı İtalya'dan!

FENERBAHÇE'DEN TRANSFERDE DAVIDE FRATTESI HAMLESİ

İtalya devinde yeterince şans bulamayan 26 yaşındaki orta saha için Inter ile görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, Davide Frattesi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istedi! Halihazırda oyuncunun ayrılığına olumlu yaklaşan Inter, Fenerbahçe ile olan anlaşmaya zorunlu bir bonservis sürecini dahil etmeyi teklif etti ve taraflar arasında son söz söylenmedi. İlave olarak da Davide Frattesi, 2026 Dünya Kupası'nı da gözeterek İtalya dışına çıkma konusuna temkinli yaklaştı.

Fenerbahçe orta sahasının yeni adayı İtalya'dan!

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ GİRİŞİMİ DAVIDE FRATTESI VE INTER SEZONU

Inter ile bu sezon 14 maça çıkan Davide Frattesi, sadece 499 dakika sahada kalabilmiş ve bu kısıtlı sürede 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe orta sahasının yeni adayı İtalya'dan!

Sıkça Sorulan Sorular

INTER DAVIDE FRATTESI İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEDİ?
İtalyan orta sahayla 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan mavi siyahlılar, Davide Frattesi için 31.4 milyon Euroluk önemli bir yatırım gerçekleştirmişti.
Fenerbahçe'de sol bek transferi: Görüşmeler resmen başladı!
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ayrılığı!
#Futbol
#Spor
