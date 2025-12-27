Aston Villa'dan kritik geri dönüş: Chelsea'yi de mağlup ettiler!

Aston Villa, Premier Lig'in 18. hafta mücadelesinde Chelsea'ye konuk oldu ve Joao Pedro'nun 37. dakikadaki golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarının bu skorla tamamlanmasının ardından ikinci devrede Ollie Watkins'i oyuna alan Birmingham temsilcisi, yıldız hücumcunun 63. ve 84. dakikadaki golleriyle kritik maçtan 2-1'lik zaferle ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü.

ASTON VILLA KADIKÖY'E GELECEK

Lider Arsenal'in 3 puan gerisinde zirve savaşında olan Aston Villa, 11 maçlık galibiyet serisiyle de ayrıca dikkat çekti. İlave olarak da İngiltere ekibi, 22 Ocak 2026 tarihinde Kadıköy deplasmanına çıkacak! Halihazırda 15 puan ile Avrupa Ligi'nde de üçüncü basamakta olan Unai Emery'nin öğrencileri, Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi ve lider olarak üst tura yükselmeyi hedefleyecek.