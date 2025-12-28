Joey Veerman'ı istememişti! Tedesco'nun yeni orta saha tercihi belli oldu

Domenico Tedesco'nun teknik direktörü olduğu Fenerbahçe'de orta saha transferi için harekete geçti. Joey Veerman transferinden teknik direktör Domenico Tedesco'nun vetosuyla vazgeçen Fenerbahçe, yeni orta saha adayını belirledi.

PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun veto kararı sonrası rotasını değiştirdi. İtalyan çalıştırıcının, "Hollanda Ligi, Türkiye Ligi'ne göre fizik olarak daha zayıf. Burası sert bir lig, daha güçlü bir oyuncu istiyorum" sözleri üzerine yönetim, daha dirençli bir orta saha profiline yöneldi.

GORETZKA'YA YAKIN MARKAJ

Veerman transferinden vazgeçen Fenerbahçe, orta sahasına güç katabilmek için gözünü Bayern Münih'e çevirdi. Bayern'in tecrübeli yıldızı Leon Goretzka için temaslara başlandı. Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alman devinin başkanı ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun transferini 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı hedefliyor.

GORETZKA AYRILMAYA NİYETLİ

1.89 boyundaki Alman orta saha oyuncusunun sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek ve yeni kontrat imzalamaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

GORETZKA'NIN KARİYERİ

2018 yazından bu yana Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, çıktığı 287 karşılaşmada 46 gol, 48 asist gerçekleştirdi. 30 yaşındaki oyuncu, 67 kez giydiği Alman milli forması altında ise 15 kez ağları havalandırdı.