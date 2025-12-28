Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Para puan için son günler! Kredi kartı sahipleri dikkat: Uzman isim formülü açıkladı

Aralık 28, 2025 12:54
1
Para puan için son günler! Kredi kartı sahipleri dikkat: Uzman isim formülü açıkladı

Banka müşterilerine çeşitli harcamalar karşılığında tanımlanan para puanların yıl sonunda haber verilmeden silinemeyeceğini vurgulayan Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Tüketicilerin uğradığı bu zarar karşılığında tüketici hakem heyetlerine başvurarak zararın tazminini talep edebileceklerini belirtmek isteriz" dedi.

2
para puan banka

Yıl sonunda tüketicilerin tanımlı para puanlarının silinip silinmediğini öğrenmek için derneklerini aradığını söyleyen Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Yıl sonu yaklaştığında, tüketicilerimiz derneğimizi arayarak kredi kartıyla yaptıkları alışverişler sonucunda biriken para puanların silinip silinmediğine ilişkin bilgi talep etmektedirler. Üye iş yerleri ve kredi kartı üzerinden yapılan harcamalarla ilgili kampanyalar kapsamında ya da üye iş yerlerinde yapılan harcamalar sonucunda tüketiciler kredi kartları üzerinden para puan kazanmaktadırlar" dedi.

3
Para puan için son günler! Kredi kartı sahipleri dikkat: Uzman isim formülü açıkladı

Yüksek limitli bazı özel kartların yıl sonu para puanlarının silinmediğine değinen Genel Başkan Sıtkı Yılmaz, "Bu puanların bazıları dönemsel kampanyalarla sınırlı olup, bir kısmı ise birikerek yıl sonuna kadar tüketicinin topladığı para puanlarla ihtiyaçlarını karşılamasına imkân tanımaktadır. 

4
Para puan için son günler! Kredi kartı sahipleri dikkat: Uzman isim formülü açıkladı

GEREKÇE NE?

Ancak yıl sonunda kullanılamayan bu puanlar, bankalar tarafından yıl sonu bilanço ve muhasebe hesapları gerekçe gösterilerek sıfırlanmaktadır. Oysa yüksek limitli ve yüksek yıllık ücretli bazı özel kartların para puanları yeni yıla aktarılabilmektedir. Ancak kullanılan kartların çoğunluğunda toplanan bu para puanlar, yıl sonu itibarıyla bu gerekçeyle sıfırlanmaktadır" şeklinde konuştu.

5
Para puan için son günler! Kredi kartı sahipleri dikkat: Uzman isim formülü açıkladı

Tüketicinin bilgilendirmesinin esas olduğunu ifade eden Başkan Sıtkı Yılmaz, şunları söyledi: "Burada iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi; tüketiciye satılan mal ve hizmetlerle ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketicinin bilgilendirilmesi esastır. Bu nedenle bankaların da verdikleri bu hizmet kapsamında, eğer para puanlar yıl sonunda sıfırlanıyorsa, mutlaka tüketiciye bir mesajla bildirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

6
Para puan için son günler! Kredi kartı sahipleri dikkat: Uzman isim formülü açıkladı

Bildirilmediği takdirde, tüketicilerin uğradığı bu zarar karşılığında tüketici hakem heyetlerine başvurarak zararın tazminini talep edebileceklerini belirtmek isteriz. Çünkü bu para puanlar, tüketici açısından kazanılmış bir hak durumundadır ve bu hakkın yılsonu muhasebe ya da bilanço gerekçesiyle sıfırlanması, tüketicinin aleyhine bir durum oluşturmaktadır."

7
para puan

İTİRAZ YOLU VAR!

Sıtkı Yılmaz, tüketicilerin bilgilendirmediği durumlarda tüketici hakem heyetlerine gitmeleri gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bankalar, eğer uygulamaları bu yönde ise, tüketicileri mutlaka bir mesajla bilgilendirmek durumundadır. Bilgilendirme yapılmadığı takdirde, silinen para puanlarla ilgili olarak tüketicilerimiz hakem heyetlerine başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep edebilirler."

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.