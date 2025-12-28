Para puan için son günler! Kredi kartı sahipleri dikkat: Uzman isim formülü açıkladı

Tüketicinin bilgilendirmesinin esas olduğunu ifade eden Başkan Sıtkı Yılmaz, şunları söyledi: "Burada iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi; tüketiciye satılan mal ve hizmetlerle ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketicinin bilgilendirilmesi esastır. Bu nedenle bankaların da verdikleri bu hizmet kapsamında, eğer para puanlar yıl sonunda sıfırlanıyorsa, mutlaka tüketiciye bir mesajla bildirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.