İtalya'dan duyup kilise geldiler! Dönerde 'Kadir Baba' akımı

Eşref Rüya dizisinde yer alan kurgusal karakter "Kadir Baba"dan esinlenerek başlatılan akımı hayata geçiren dönerci, sosyal medyada paylaştığı videolarla ilgi görüyor. Kilis şivesiyle çekilen eğlenceli videolar kısa sürede beğeni toplarken, iş yerine gelen bazı müşterilerin "Kadir Baba" dansı yapması renkli görüntüler oluşturdu.



Yaklaşık 20 yıldır dönercilik yapan Bestami Yasin Debbaşoğlu, mesleğe çırak olarak başladığını ve bugün ustalıkla sürdürdüğünü söyledi. Sosyal medyada Kilis şivesiyle çektikleri videolar sayesinde tanındıklarını belirten Debbaşoğlu, "Videolarda kullandığımız ‘gene mi çekon' gibi ifadelerle tanıyorlar. Kısa videolar çekiyoruz, misafirlerimiz eğlenerek geliyor. Döner fiyatımız 70 lira. Pahalı diyen de oluyor ama ben Kilis şivesiyle ‘pahalı değil' diyorum. Eğlence için gelen ve sırf videoları izleyip gelen müşterilerimiz oluyor" dedi.