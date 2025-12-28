Trump'ın vize yasağına karşı bir ülkeden misilleme: Artık ABD vatandaşlarını kabul etmeyecekler

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ilk döneminde ABD vizesi şartlarında büyük değişiklikler yaptı. Hatta bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasakladı.

Haziran ayında ilk kez uygulamaya konulan ve vatandaşlarının ABD'ye hiçbir şekilde girişine izin verilmeyen ülkeler listesine Mali, Güney Sudan, Nijer, Burkina Faso, Suriye ve Filistin Yönetimi de eklendi.

Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Dominika, Gabon, Gambiya, Fildişi Sahili, Malavi, Moritanya, Nijerya, Senegal, Tanzanya, Tonga, Zambiya ve Zimbabve, öğrenci ve iş vizesi blokajı ile karşı karşıya kalan ülkeler listesine eklendi; Trump'ın Haziran 2025'te yürürlüğe koyduğu listede daha önce Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela yer alıyordu.

ABD'NİN YASAĞINA MİSİLLEME

Trump'ın bu hamlesine karşılık Nijer'den misilleme geldi. AP'nin haberine göre, yasağın genişletilmesinden iki hafta sonra, Batı Afrika ülkesi Nijer, durum değişene kadar ABD vatandaşlarına yeni vize verilmesini kalıcı olarak yasaklayarak en sert adımı attı. Hükümet yetkililerinden biri, "Nijer, tüm ABD vatandaşlarına vize verilmesini tamamen ve kalıcı olarak yasaklıyor ve ABD vatandaşlarının topraklarına girişini süresiz olarak engelliyor" açıklamasında bulundu.