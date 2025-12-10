Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD vizesi isteyenler artık sosyal medya paylaşımlarından da sorumlu olacak!

ABD'de Donald Trump yönetimi, artık ülkeye girişte turistlerden son 5 yıllık sosyal medya geçmişini beyan etmelerini isteyecek. Vize şartı olmayan ülkelerden gelenlerden de bu kapsamda ele alınacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD vizesi isteyenler artık sosyal medya paylaşımlarından da sorumlu olacak!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 16:47

'ye girmek isteyenler artık hesaplarından da sorumlu olacak. Donald yönetimi, ülkeye girmek isteyen yabancı turistlerden son 5 yıla ait sosyal medya geçmişlerini teslim etmelerini isteyecek. Uygulama henüz devreye girmedi fakat düzenleme için çalışmalar başladı.

New York Times'ın haberine göre, Gümrük ve Sınır Koruma birimi, bildiriyi bugün yayınladı. Bildiriye göre adayları son 5 yıllık sosyal medya geçmişlerini kendileri teslim edecek.

ABD vizesi isteyenler artık sosyal medya paylaşımlarından da sorumlu olacak!

EK BİLGİLER DE İSTENEBİLECEK

Uygulama vize istemeyen Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerden gelenleri de kapsayacak. Hatta sosyal medya geçmişinin yanı sıra e posta adresi, telefon numarası ve aile üyelerine dair bilgiler de istenebilir.

ABD vizesi isteyenler artık sosyal medya paylaşımlarından da sorumlu olacak!

AMERİKA KARŞITLARI ÜLKEYE GİREMEYECEK

Trump yönetimi daha önce vize ve yeşil kart başvurularında sosyal medya hesaplarının 'Amerika karşıtı görüşler' açısından incelenmesini istediğini duyurmuştu. Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri görevlileri artık başvuru sahiplerinin 'Amerika karşıtı terör yanlısı' ya da 'Yahudi düşmanı görüşleri' destekleyip desteklemediğini de değerlendirecek.

Kurum sözcüsü Matthew Tragesser ABD’nin imkanlarının ülkeyi tehdit edenlere verilmemesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da daha önce yolculardan sosyal medya profillerini herkese açık tutmalarını istemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Kongresi'nde NATO krizi! 'Soğuk Savaş kalıntısı' deyip kongrenin yolunu tuttu
Pişmanlığını anlatıp, korkuları üzerine konuştu: Elon Musk'tan dikkat çeken açıklamalar
ETİKETLER
#sosyal medya
#abd
#vize
#göç
#güvenlik
#trump
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.