ABD vizesi isteyenler artık sosyal medya paylaşımlarından da sorumlu olacak!

ABD'ye girmek isteyenler artık sosyal medya hesaplarından da sorumlu olacak. Donald Trump yönetimi, ülkeye girmek isteyen yabancı turistlerden son 5 yıla ait sosyal medya geçmişlerini teslim etmelerini isteyecek. Uygulama henüz devreye girmedi fakat düzenleme için çalışmalar başladı.

New York Times'ın haberine göre, Gümrük ve Sınır Koruma birimi, bildiriyi bugün yayınladı. Bildiriye göre vize adayları son 5 yıllık sosyal medya geçmişlerini kendileri teslim edecek.

EK BİLGİLER DE İSTENEBİLECEK

Uygulama vize istemeyen Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerden gelenleri de kapsayacak. Hatta sosyal medya geçmişinin yanı sıra e posta adresi, telefon numarası ve aile üyelerine dair bilgiler de istenebilir.

AMERİKA KARŞITLARI ÜLKEYE GİREMEYECEK

Trump yönetimi daha önce vize ve yeşil kart başvurularında sosyal medya hesaplarının 'Amerika karşıtı görüşler' açısından incelenmesini istediğini duyurmuştu. Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri görevlileri artık başvuru sahiplerinin 'Amerika karşıtı terör yanlısı' ya da 'Yahudi düşmanı görüşleri' destekleyip desteklemediğini de değerlendirecek.

Kurum sözcüsü Matthew Tragesser ABD’nin imkanlarının ülkeyi tehdit edenlere verilmemesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da daha önce yolculardan sosyal medya profillerini herkese açık tutmalarını istemişti.