Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Taro Emir Tekin, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'lı Liliyar'ın kadrosunda

Başrolünde Fikret Kuşkan ve Hülya Avşar'ın yer aldığı Liliyar dizisinin kadrosuna Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin dahil oldu. Taro Emir Tekin yeni sezonun merakla beklenen dizisine Koray rolüyle katıldı.

Taro Emir Tekin, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'lı Liliyar'ın kadrosunda
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
16:35
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
16:35

Yeni sezonun merakla beklenen dizisi Liliyar'ın kadrosu netleşmeye başladı. Başrolünde ve 'ın yer aldığı diziye son olarak Enfes Bir Akşam dizisinde rol alan katıldı.

TARO EMİR TEKİN LİLİYAR KADROSUNDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sezonun iddialı dizisi kod adı Liliyar’ın oyuncu kadrosuna yine iddialı bir isim katıldı. Ali Balcı’nın yöneteceği diziye Taro Emir Tekin katıldı. Tekin “Koray” rolüyle yer alacak ve Fikret Kuşkan’ın oynayacağı “Umur Karanoğlu”nun oğlunu oynayacak.

Taro Emir Tekin, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'lı Liliyar'ın kadrosunda

LİLİYAR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU GÖZ DOLDURDU

Liliyar dizisinin oyuncu kadrosunda; Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur Karanoğlu), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Baba), Mine Çayıroğlu (Tülin), Deniz Uğur (Hümeyra), Sarp Bozkurt (Bülent), Lara Aslan (İlyun), Taha Baran Özbek (Yiğit), Türkü Turan (Seray), Selin Işık (Rana), Özlem Başkaya (Şermi), Fatih Doğan (Üveysi) ve Timur Ölkebaş (Beyazıt), Aleyna Bozok (Merve Aydan), Koray Kadirağa (Soso), Eda Şölenci (Dilan), Uğur Çevik (Merve) yer alıyor.

Taro Emir Tekin, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'lı Liliyar'ın kadrosunda
Tuğyan Ülkem Gülter üzerinden alevlenen tartışma: İsimler kaderleri olur
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski Melis işiten'den itiraf: Boşanmak bana iyi geldi
ETİKETLER
#taro emir tekin
#hülya avşar
#fikret kuşkan
#Türk Dizisi
#Liliyar
#Yeni Sezon Dizisi
#Medya
