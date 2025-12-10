Taro Emir Tekin, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'lı Liliyar'ın kadrosunda

Kategoriler
Yeni sezonun merakla beklenen dizisi Liliyar'ın kadrosu netleşmeye başladı. Başrolünde Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı diziye son olarak Enfes Bir Akşam dizisinde rol alan Taro Emir Tekin katıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sezonun iddialı dizisi kod adı Liliyar’ın oyuncu kadrosuna yine iddialı bir isim katıldı. Ali Balcı’nın yöneteceği diziye Taro Emir Tekin katıldı. Tekin “Koray” rolüyle yer alacak ve Fikret Kuşkan’ın oynayacağı “Umur Karanoğlu”nun oğlunu oynayacak.
Liliyar dizisinin oyuncu kadrosunda; Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur Karanoğlu), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Baba), Mine Çayıroğlu (Tülin), Deniz Uğur (Hümeyra), Sarp Bozkurt (Bülent), Lara Aslan (İlyun), Taha Baran Özbek (Yiğit), Türkü Turan (Seray), Selin Işık (Rana), Özlem Başkaya (Şermi), Fatih Doğan (Üveysi) ve Timur Ölkebaş (Beyazıt), Aleyna Bozok (Merve Aydan), Koray Kadirağa (Soso), Eda Şölenci (Dilan), Uğur Çevik (Merve) yer alıyor.