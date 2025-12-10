Balıkesir deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 10 Aralık AFAD, Kandilli son depremler listesi

Kategoriler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün 16.18 sıralarında sarsıntı meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar tarafından Balıkesir deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularının cevapları araştırılıyor.
AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.82 km derinlikte meydana gelen deprem saat 16.18 sıralarında gerçekleşti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün gerçekleşen depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Yaşanan sarsıntı Kütahya ve Manisa gibi çevre illerden de hissedildi.
