11°
Balıkesir deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 10 Aralık AFAD, Kandilli son depremler listesi

Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar tarafından bugün saat 16.18 sıralarında sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından Balıkesir deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi paylaşıldı.

Balıkesir deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 10 Aralık AFAD, Kandilli son depremler listesi
ve tarafından aktarılan bilgilere göre 'in ilçesinde bugün 16.18 sıralarında sarsıntı meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar tarafından Balıkesir mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularının cevapları araştırılıyor.

Balıkesir deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 10 Aralık AFAD, Kandilli son depremler listesi

BALIKESİR DEPREM Mİ OLDU 10 ARALIK?

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.82 km derinlikte meydana gelen deprem saat 16.18 sıralarında gerçekleşti.

Balıkesir deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 10 Aralık AFAD, Kandilli son depremler listesi

BALIKESİR DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün gerçekleşen depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Yaşanan sarsıntı Kütahya ve Manisa gibi çevre illerden de hissedildi.

Balıkesir deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 10 Aralık AFAD, Kandilli son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre 10 Aralık 2025 Çarşamba günü gerçekleşen son depremlerin listesi şöyle:

Balıkesir deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 10 Aralık AFAD, Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK

Kandilli Rasathanesi tarafından 10 Aralık Çarşamba günü meydana gelen depremler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre gerçekleşen sarsıntıların şöyle:

Balıkesir deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 10 Aralık AFAD, Kandilli son depremler listesi
ETİKETLER
#deprem
#afad
#kandilli rasathanesi
#balıkesir
#Sındırgı
#Ek-can
#Aktüel
