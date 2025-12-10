Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları Toplantısı’nda "Elektriğin, doğal gazın ve petrolün doğudan batıya kesintisiz akabileceği enerji bağları konusunda somut öneriler sunduk. Yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin doğudan batıya aktarımı için Türk Devletleri Teşkilatı’nı kapsayan büyük bir yeşil şebeke üzerinde çalışmalar başlayacak" dedi.

Bakan Bayraktar, açıklamasında, "Türk Devletleri Teşkilatı 180 milyonluk bir nüfusa, 4,5 milyon kilometrekarelik bir coğrafyaya ve 2 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip. Bugün enerji alanındaki iş birliğimizi daha ileri taşıyacak çok önemli bir zirve gerçekleştirdik" dedi.

20 TRİLYON METREKÜPÜN ÜZERİNDE DOĞALGAZ REZERVİ

Üye ülkelerin sahip olduğu enerji kaynaklarının stratejik önemine dikkat çeken Bayraktar, "Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri yaklaşık 20 trilyon metreküpün üzerinde doğalgaz rezervine ve 39 milyar varillik çok büyük bir petrol rezervine sahip. Dünyada üretilen uranyumun yüzde 40’ı yine bu ülkeler tarafından gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, bu potansiyelin etkin şekilde değerlendirilmesi için somut projelerin önemini vurguladı. Toplantıda Türkiye’nin yeni öneriler sunduğunu belirten Bayraktar, "Enerji bakanları toplantılarını, maden alanındaki iş birliğimizi artırmak adına bir ‘Maden Bakanları Toplantısı’ platformuyla çeşitlendirmek istiyoruz. Kritik ve stratejik madenlerde dünyanın artan ihtiyacını üye ülkelerin kaynaklarından sürdürülebilir şekilde karşılamak fevkalade önemli" diye konuştu. Bayraktar; bu önerinin, gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak Liderler Zirvesi’nde resmiyet kazanmasının hedeflendiğini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı Enerjide Dev Projeyi Başlatıyor! Bakan Bayraktar Duyurdu.

"ÖZEL SEKTÖRÜ DE SÜRECE DAHİL EDECEĞİZ"

Enerji iş birliğinin yalnızca hükümetlerle sınırlı kalmayacağını belirten Bayraktar, toplantılara iş dünyasının da dâhil edileceğini söyledi. Bayraktar, "Somut projeleri hayata geçirecek özel sektör ve iş dünyasıyla daha yakın çalışmayı önerdik. Bundan sonraki toplantıların ikinci bölümünde iş dünyasıyla bir araya geldiğimiz bir iş platformu oluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

YEŞİL ŞEBEKE KURULACAK

Bakan Bayraktar, bölgesel enerji entegrasyonuna yönelik yeni projelere de değindi. Bayraktar, "Elektriğin, doğal gazın ve petrolün doğudan batıya kesintisiz akabileceği enerji bağları konusunda somut öneriler sunduk. Yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin doğudan batıya aktarımı için Türk Devletleri Teşkilatı’nı kapsayan büyük bir yeşil şebeke üzerinde çalışmalar başlayacak" ifadelerini kullandı.