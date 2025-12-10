Menü Kapat
11°
 Hüseyin Bahcivan

Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2025 Aralık Gece Pazarı tarihi

Riot Games tarafından geliştirilen FPS oyunu Valorant'ta Gece Pazarı etkinliği için geri sayım başladı. Oyuncular tarafından heyecanla beklenen Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta başlayacağı gündem oldu. İndirimli silah kaplamalarının oyuna eklendiği etkinliğin tarihi duyuruldu.

Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2025 Aralık Gece Pazarı tarihi
Dünyanın en popüler FPS oyunları arasında yer alan 'ta belirli aralıklarla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. tarafından yapılan son açıklamaya göre oyuna ilerleyen günlerde Gece Pazarı etkinliği eklenecek.

Oyuncuların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer alan Gece Pazarı etkinliğinin ne zaman, saat kaçta gelecek merak ediliyor.

Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2025 Aralık Gece Pazarı tarihi

GECE PAZARI ETKİNLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Valorant Gece Pazarı etkinliği açıklanan bilgilere göre 12 Aralık 2025 tarihinde oyuna eklenecek. Etkinlik kapsamında her oyuncuya 5 farklı silah kaplaması yüzde 10 ila yüzde 49 arasında indirimli fiyatlarla sunulacak. Etkinliğin sonuna kadar oyuncular bu silah kaplamaları indirimli fiyatlardan satın alabilecekler.

Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2025 Aralık Gece Pazarı tarihi

VALORANT GECE PAZARI ETKİNLİĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Riot Games tarafından yapılan duyuruya etkinliğin 34 gün boyunca oyunda kalacağı belirtildi. 7 Ocak 2026 tarihinde ise Gece Pazarı etkinliği oyundan kaldırılacak. Bir sonraki Gece Pazarı etkinliğinin ise 2 ay sonra oyuna eklenmesi bekleniyor.

