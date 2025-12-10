Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2025 Aralık Gece Pazarı tarihi

Dünyanın en popüler FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ta belirli aralıklarla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Riot Games tarafından yapılan son açıklamaya göre oyuna ilerleyen günlerde Gece Pazarı etkinliği eklenecek.

Oyuncuların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer alan Gece Pazarı etkinliğinin ne zaman, saat kaçta gelecek merak ediliyor.

GECE PAZARI ETKİNLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Valorant Gece Pazarı etkinliği açıklanan bilgilere göre 12 Aralık 2025 tarihinde oyuna eklenecek. Etkinlik kapsamında her oyuncuya 5 farklı silah kaplaması yüzde 10 ila yüzde 49 arasında indirimli fiyatlarla sunulacak. Etkinliğin sonuna kadar oyuncular bu silah kaplamaları indirimli fiyatlardan satın alabilecekler.

VALORANT GECE PAZARI ETKİNLİĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Riot Games tarafından yapılan duyuruya etkinliğin 34 gün boyunca oyunda kalacağı belirtildi. 7 Ocak 2026 tarihinde ise Gece Pazarı etkinliği oyundan kaldırılacak. Bir sonraki Gece Pazarı etkinliğinin ise 2 ay sonra oyuna eklenmesi bekleniyor.