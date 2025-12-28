Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Hakkari, Şırnak TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi isim listesi! Hakkari, Şırnak TOKİ kura çekimine katılacak vatandaşlar belli oldu

Hakkari, Şırnak TOKİ 500 bin sosyal konut isim listesi belli oldu. TOKİ tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimlerine 29 Aralık 2025 Pazartesi günü başlanacak. İl il gerçekleştirilecek olan kura çekimleri Hakkari ve Şırnak'ta 30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekim tarihlerinin belli olmasının ardından illerin TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi isim listeleri de duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Hakkari, Şırnak, TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim isim listesi ise merak ediliyor. Hakkari, Şırnak TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kaç kişi başvurduğu belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakkari, Şırnak TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi isim listesi! Hakkari, Şırnak TOKİ kura çekimine katılacak vatandaşlar belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 13:26

Hakkari, Şırnak TOKi 500 bin sosyal konut kura çekimi isim listesi açıklandı. Listenin açıklanmasının ardından kura çekim tarihi de belli oldu. TOKİ'nin remsi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Hakkari, Şırnak TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi 30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekim tarihlerinin belli olmasının ardından vatandaşlar tarafından Hakkari, Şırnak, Adıyaman TOKi 500 bin sosyal konut kura çekimi isim listesi merak edilmeye başlandı. Hakkari, Şırnak TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimine kaç kişi katılacağı açıklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ 500 bin konut kura çekimi SIRALAMASI 2025 (şehirlere göre) Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ

TOKİ Hakkari'de merkez ilçesinde 627, Çukurca'da 100, Derecik'te 80, Şemdinli'de 200, Yüksekova'da 550 olmak üzere toplam 1.557 konut inşa edecek. Konutların hak sahipleri açıklanan bilgilere göre 30 Aralık 2025 Salı günü yapılacak olan kura çekiminin ardından belli olacak.

TOKİ tarafından Hakkari kura çekimine katılacak olan vatandaşların listesi açıklandı. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla isim listelerine ulaşabiliyorlar. Siteye giriş yaptıktan sonra vatandaşların isim listesine bakmak istedikleri ilçenin yanında bulunan "Kabul" seçeneğine tıklamaları yeterli olacaktır.

TOKİ HAKKARI KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Hakkari, Şırnak TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi isim listesi! Hakkari, Şırnak TOKİ kura çekimine katılacak vatandaşlar belli oldu

TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Şırnak merkezde 300, Beytüşşebab'ta 90, Çizre'de 200, Güçlükonak'ta 79, İdil'de 500, Silopi'de 300 ve Uludere'de 23 olmak üzere toplam 1.492 konut inşaat edecek. Şırnak kura çekimi ise 30 Aralık 2025 Salı günü saat 11.0'de 15 Temmuz Kongre Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirecek. TOKİ tarafından kuraya katılacak olan vatandaşların isim listesi açıklandı.

TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Hakkari, Şırnak TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi isim listesi! Hakkari, Şırnak TOKİ kura çekimine katılacak vatandaşlar belli oldu

TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ KAÇ KİŞİ KATILACAK?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından Hakkari'de inşa edilecek olan 1.557 konutun kura çekimine katılacak olan vatandaşların sayısı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre TOKİ Hakkari kura çekimine 12 bin 887 vatandaş katılacak.

Hakkari, Şırnak TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi isim listesi! Hakkari, Şırnak TOKİ kura çekimine katılacak vatandaşlar belli oldu

TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ KAÇ KİŞİ KATILACAK?

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 1.492 konutun kura çekimine 11 bin 55 vatandaş katılım sağlayacak.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.