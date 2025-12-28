Hakkari, Şırnak TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi isim listesi! Hakkari, Şırnak TOKİ kura çekimine katılacak vatandaşlar belli oldu

Hakkari, Şırnak TOKi 500 bin sosyal konut kura çekimi isim listesi açıklandı. Listenin açıklanmasının ardından kura çekim tarihi de belli oldu. TOKİ'nin remsi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Hakkari, Şırnak TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi 30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekim tarihlerinin belli olmasının ardından vatandaşlar tarafından Hakkari, Şırnak, Adıyaman TOKi 500 bin sosyal konut kura çekimi isim listesi merak edilmeye başlandı. Hakkari, Şırnak TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimine kaç kişi katılacağı açıklandı.

TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ

TOKİ Hakkari'de merkez ilçesinde 627, Çukurca'da 100, Derecik'te 80, Şemdinli'de 200, Yüksekova'da 550 olmak üzere toplam 1.557 konut inşa edecek. Konutların hak sahipleri açıklanan bilgilere göre 30 Aralık 2025 Salı günü yapılacak olan kura çekiminin ardından belli olacak.

TOKİ tarafından Hakkari kura çekimine katılacak olan vatandaşların listesi açıklandı. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla isim listelerine ulaşabiliyorlar. Siteye giriş yaptıktan sonra vatandaşların isim listesine bakmak istedikleri ilçenin yanında bulunan "Kabul" seçeneğine tıklamaları yeterli olacaktır.

TOKİ HAKKARI KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Şırnak merkezde 300, Beytüşşebab'ta 90, Çizre'de 200, Güçlükonak'ta 79, İdil'de 500, Silopi'de 300 ve Uludere'de 23 olmak üzere toplam 1.492 konut inşaat edecek. Şırnak kura çekimi ise 30 Aralık 2025 Salı günü saat 11.0'de 15 Temmuz Kongre Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirecek. TOKİ tarafından kuraya katılacak olan vatandaşların isim listesi açıklandı.

TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ KAÇ KİŞİ KATILACAK?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından Hakkari'de inşa edilecek olan 1.557 konutun kura çekimine katılacak olan vatandaşların sayısı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre TOKİ Hakkari kura çekimine 12 bin 887 vatandaş katılacak.

TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ KAÇ KİŞİ KATILACAK?

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 1.492 konutun kura çekimine 11 bin 55 vatandaş katılım sağlayacak.