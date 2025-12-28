Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ 500 bin konut kura çekimi SIRALAMASI 2025 (şehirlere göre) Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

TOKİ 500 bin konut kura çekimi sıralaması ve tarihleri başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 5 milyon 242 bin vatandaşın katılacağı TOKİ 500 bin konut kura çekimlerinin il il gerçekleştirileceği duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre TOKİ 500 bin konut kura çekimleri Adıyaman'da başlayacak. Adıyaman'ın ardından ise Şırnak ve Hakkari'de TOKİ 500 bin konut kura çekimi gerçekleştirilecek. Şırnak, Hakkari, Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta soruları gündeme geldi. Ayrıca Vatandaşlar tarafından Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? sorularının cevapları da merak ediliyor. TOKİ 500 bin konut kura takvimi detayları belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ 500 bin konut kura çekimi SIRALAMASI 2025 (şehirlere göre) Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 11:14

TOKİ Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede olduğu 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar tarafndan araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum vatandaşlara beklenen haberi verdi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin kura çekimleri Adıyaman'da başlayacak. Adıyaman'ın ardından ise Şırnak ve Hakkari'de TOKİ 500 bin konut kura çekimi yapılacak. Adıyaman, Şırnak, Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağının belli olmasının ardından isim listesi de duyuruldu. Noter huzurunda yapılacak kura çekimlerinin ardından hak sahipleri e-Devlet ve toki.gov.tr adresinden paylaşılacak. İki ay sürecek olan ve 27 Şubat 2026 tarihinde sürecek olan kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte TOKİ Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede olduğu gündeme geldi.

TOKİ 500 bin konut kura çekimi SIRALAMASI 2025 (şehirlere göre) Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ SIRALAMASI 2025

TOKİ 500 bin konut kura çekimleri Adıyaman'da başlayacak. Adıyaman TOKİ 500 bin konut kura çekimleri 29 Aralık 2025 saat 11.00'de Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimlerinin sonucunda Adıyaman Merkez'de 5 bin, Besni'de 300, Çelikhan'da 100, Gerger'de 250, Gölbaşı'nda 200, Kahta'da 700, Samsat'da 20 ve Tut ilçesinde ise inşa edilecek 50 konutun hak sahipleri belli olacak.

TOKİ 500 bin konut kura çekimi SIRALAMASI 2025 (şehirlere göre) Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

TOKİ HAKKARİ, ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2025?

Adıyaman'ın ardından ise Hakkari ve Şırnak'ta TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimleri yapılacak. Hakkari TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi 30 Aralık Salı günü saat Hakkari Merkez Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimlerinin sona ermesinin ardından Hakkari merkez ilçesinde 627, Çukurca'da 100, Derecik'te 80, Şemdinli'de 200 ve Yüksekova'da 550 konutun hak sahipleri duyurulacak.

TOKİ 500 bin konut kura çekimi SIRALAMASI 2025 (şehirlere göre) Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Şırnak'ta ise TOKİ 500 bin konut kura çekimlerinin 30 Aralık 2025 Salı günü saat 11.00'de 15 Temmuz Kongre Salonu'nda yapılacak. Kura çekimiyle birlikte merkez ilçesinde 300, Beytüşşebap'ta 90, Cizre'de 200, Güçlükonak'ta 79, İdil'de 500, Silopi'de 300 ve Uludere'de 23 konutun hak sahipleri açıklanacak.

TOKİ 500 bin konut kura çekimi SIRALAMASI 2025 (şehirlere göre) Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

TOKİ ANTALYA, BURSA, GAZİANTEP, DİYARBAKIR, HATAY, ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya'da 13 bin 213, Bursa'da 17 bin 225, Gaziantep'te 13 bin 890, Diyarbakır'da 12 bin 165, Hatay'da 13 bin 289 ve Eskişehir'de ise 6 bin 55 konut inşa edilecek. Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay ve Eskişehir'de TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

TOKİ 500 bin konut kura çekimi SIRALAMASI 2025 (şehirlere göre) Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimleri 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda her gün birkaç ilin kura çekimlerinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Antalya'da TOKİ Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerinde 12 bin, Akseki'de 70, Elmalı'da 200, Gündoğmuş'ta 47, İbradi'de 50, Korkuteli'nde 196, Manavgat'ta 500 ve Serik'te 150 konut inşaat edecek.

BURSA'DA TOKİ HANGİ İLÇELERDE KONUT İNŞAAT EDECEK TIKLAYIN

GAZİANTEP'TE TOKİ HANGİ İLÇELERDE KONUT İNŞA EDECEK TIKLAYIN

DİYARBAKIR'DA TOKİ HANGİ İLÇELERDE KONUT İNŞA EDECEK TIKLAYIN

HATAY'DA TOKİ HANGİ İLÇELERDE KONUT İNŞA EDECEK TIKLAYIN

ESKİŞEHİR'DE TOKİ HANGİ İLÇÇELERDE KONUT İNŞA EDECEK TIKLAYIN

TOKİ 500 bin konut kura çekimi SIRALAMASI 2025 (şehirlere göre) Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ EN ÇOK KONUT BU İLLERDE YAPILACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında TOKİ tarafından inşaat edilecek 500 bin sosyal konut en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında en çok konut inşa edilecek 20 il ise şöyle:

  1. İstanbul: 100.000
  2. Ankara: 31.073
  3. İzmir: 21.020
  4. Bursa: 17.225
  5. Konya: 15.200
  6. Gaziantep: 13.890
  7. Şanlıurfa: 13.790
  8. Hatay: 13.289
  9. Antalya: 13.213
  10. Adana: 12.400
  11. Diyarbakır: 12.165
  12. Kocaeli: 10.340
  13. Malatya: 9.659
  14. Kahramanmaraş: 8.195
  15. Mersin: 8.190
  16. Kayseri: 7.562
  17. Balıkesir: 7.548
  18. Manisa: 7.459
  19. Aydın: 6.973
  20. Tekirdağ: 6.865
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.