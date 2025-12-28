TOKİ 500 bin konut kura çekimi SIRALAMASI 2025 (şehirlere göre) Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

TOKİ Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede olduğu 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar tarafndan araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum vatandaşlara beklenen haberi verdi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin kura çekimleri Adıyaman'da başlayacak. Adıyaman'ın ardından ise Şırnak ve Hakkari'de TOKİ 500 bin konut kura çekimi yapılacak. Adıyaman, Şırnak, Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağının belli olmasının ardından isim listesi de duyuruldu. Noter huzurunda yapılacak kura çekimlerinin ardından hak sahipleri e-Devlet ve toki.gov.tr adresinden paylaşılacak. İki ay sürecek olan ve 27 Şubat 2026 tarihinde sürecek olan kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte TOKİ Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede olduğu gündeme geldi.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ SIRALAMASI 2025

TOKİ 500 bin konut kura çekimleri Adıyaman'da başlayacak. Adıyaman TOKİ 500 bin konut kura çekimleri 29 Aralık 2025 saat 11.00'de Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimlerinin sonucunda Adıyaman Merkez'de 5 bin, Besni'de 300, Çelikhan'da 100, Gerger'de 250, Gölbaşı'nda 200, Kahta'da 700, Samsat'da 20 ve Tut ilçesinde ise inşa edilecek 50 konutun hak sahipleri belli olacak.

TOKİ HAKKARİ, ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2025?

Adıyaman'ın ardından ise Hakkari ve Şırnak'ta TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimleri yapılacak. Hakkari TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi 30 Aralık Salı günü saat Hakkari Merkez Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimlerinin sona ermesinin ardından Hakkari merkez ilçesinde 627, Çukurca'da 100, Derecik'te 80, Şemdinli'de 200 ve Yüksekova'da 550 konutun hak sahipleri duyurulacak.

Şırnak'ta ise TOKİ 500 bin konut kura çekimlerinin 30 Aralık 2025 Salı günü saat 11.00'de 15 Temmuz Kongre Salonu'nda yapılacak. Kura çekimiyle birlikte merkez ilçesinde 300, Beytüşşebap'ta 90, Cizre'de 200, Güçlükonak'ta 79, İdil'de 500, Silopi'de 300 ve Uludere'de 23 konutun hak sahipleri açıklanacak.

TOKİ ANTALYA, BURSA, GAZİANTEP, DİYARBAKIR, HATAY, ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya'da 13 bin 213, Bursa'da 17 bin 225, Gaziantep'te 13 bin 890, Diyarbakır'da 12 bin 165, Hatay'da 13 bin 289 ve Eskişehir'de ise 6 bin 55 konut inşa edilecek. Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay ve Eskişehir'de TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimleri 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda her gün birkaç ilin kura çekimlerinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Antalya'da TOKİ Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerinde 12 bin, Akseki'de 70, Elmalı'da 200, Gündoğmuş'ta 47, İbradi'de 50, Korkuteli'nde 196, Manavgat'ta 500 ve Serik'te 150 konut inşaat edecek.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ EN ÇOK KONUT BU İLLERDE YAPILACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında TOKİ tarafından inşaat edilecek 500 bin sosyal konut en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında en çok konut inşa edilecek 20 il ise şöyle: