Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 Ocak’ta En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı verilecek mi?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zammı için gözler 5 Ocak tarihine çevrildi. Memur ve emekli maaşı artışından birçok ödeme etkilenecek. Dul ve yetim maaşı, bedelli askerlik, yaşlılık maaşı, engelli aylığı, evde bakım parası ödemeleri değişecek. Yaklaşık 15 milyon emeklinin zam oranları enflasyon beklentisine göre tek tek hesaplandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş katıldığı canlı yayında emeklilere seyyanen zam ve refah payı kulis bilgilerini aktardı. Memur ve memur emeklilerine enflasyona ek olarak toplu sözleşme zammı yansıtılacak. Peki 4A, 4B ve 4C emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? İşte, Ocak 2026 maaş zammı hesaplaması…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 Ocak’ta En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı verilecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 12:54


Asgari ücret bu yıl %27 oranında zamlanarak 28 bin lira seviyesine ulaştı. Emekli maaşlarına enflasyona göre artış yapılacak. Geride kalan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayında toplam enflasyon %11.21oldu. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak ödenirken maaş zamları kök maaşa yapılacağı için ek düzenlemeyle en düşük aylık artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyon beklentisinin %31 ralığında olacağını ifade etmişti. Aralık ayında uzmanlar enflasyon seviyesinin %1-1.5 seviyesinde olması bekliyor. Memur ve memur emeklileri, 2026 yılının ikinci altı ayı için %7 toplu sözleşme zammı alacak. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları Ocak’ta ne kadar olacak? İşte, en düşük emekli maaşı için yapılan hesaplama…

2026 EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, özellikle sosyal medyada gündeme gelen seyyanen zam iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seyyanen zam ihtimalinin 2026 Ocak ayı için neredeyse sıfır olduğunu ifade eden, Karakaş, seyyanen artış olmadığı durumunda emekli maaşlarına gelecek zam oranının yüzde 12-13 seviyesinde kalacağının altını çizdi.

Karakaş açıklamasının devamında “ Emekli rahat edemez. Seyyanen zam gelirse SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşı 40 bin TL’nin altına düşmez, memur emeklileri 50 bin TL’yi aşar. Ama ekonomi yönetimi yasaya göre hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

Memur emeklileri için ise yüzde 18 zam + 1000 TL seyyanen artış beklendiğini belirten Karakaş, bunun dışında refah payına dair bir emare olmadığını söyledi.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 Ocak’ta En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı verilecek mi?

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI 2026 NE KADAR OLACAK?

4A, 4B, 4C emeklileri için beklentiye göre zam hesaplamaları yapıldı. Geride kalan 5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 11.21 oranında zam yapılacak. Aralık ayı enflasyonu 5 Ocak’ta duyurulacak. Aralık ayı için beklenti %1-1.5 seviyelerinde olurken beklentiye göre hesaplamalar yapıldı.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak ödeniyor. Beklentiye göre emekli maaşlarına yüzde 12,5 zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 110 lira artacak ve 18 bin 991 lira olacak. Yasal düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesine yükselebileceği konuşuluyor.

Ortalama 20 bin lira alan emeklinin maaşı %12,5 artması durumunda Ocak ayında 2.500 lira artacak ve 22 bin 500 TL olarak ödenecek.

20 bin 500 lira alan emeklinin aylığı ise 2 bin 562 lira yükselecek ve 23 bin 62 liraya ulaşacak.

21 bin lira maaş alan emekliye ise %12,5 zam yapılması halinde maaşı 2 bin 625 lira yükselecek ve 23 bin 625 lira olacak.

22 bin lira emekli aylığı alana ise %12,5 emekli zammı yapılması durumunda maaşı 2 bin 750 lira yükselecek ve 24 bin 750 liraya yükselecek.

23 bin lira alan emeklinin maaşı 25 bin 875 lira, ortalam 24 bin lira alan emeklinin aylığı ise beklentiye göre 27 bin lira zamlanacak.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 Ocak’ta En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı verilecek mi?

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLUR?

Temmuz ayında yapılan artışla beraber en düşük memur emeklisi maaşı 19 bin 617 lira olarak ödeniyor. Bakan Şimşek’in yıl sonu enflasyon beklentisine göre memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 18,79 olacak. Bu maaşlara ise 1.000 liralık seyyanen artış yapılacak.

Memur emeklilerine yapılacak zammın yüzde 18,79 olması durumunda en düşük emekli maaşı 3 bin 686 lira artacak ve buna 1.000 liralık seyyanen artış dahil edildiğinde en düşük memur emeklisi maaşı 24 bin 303 lira olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI, ENGELLİ AYLIĞI VE 65 YAŞ MAAŞI DEĞİŞİYOR

Pazartesi günü duyurulacak Aralık ayı enflasyonu ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı belli olacak. Yapılacak zamla birlikte sosyal yardım ödemeleri, yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım parası, engelli maaşı ile dul ve yetim maaşı da zamlanacak.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 Ocak’ta En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı verilecek mi?

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.