Nefes kesen kovalamaca yaya devam etti! O kaçtı polis ekipleri böyle kovaladı

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamaca adeta nefes kesti. Kaçan sürücü kaza yaptıktan sonra yakalanacağını anlayınca yaya olarak kaçmaya çalıştı. Sürücüyü durdurmak isteyen polis ekipleri havaya defalarca ateş açtı. O anlar saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra ekipler tarafından yakalanan sürücünün alkollü olduğu için kaçtığı anlaşıldı. Alkollü sürücüye alkollü araç sürmekten ve 'dur' ikazına uymamaktan cezai işlem uygulandı.