Dur ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı! Polisten kaçarken kendini hastanede buldu

Polis ekipleri motosiklette egzoz susturucusunun bulunmaması nedeniyle 19 yaşındaki M.A.’yı durdurmak istedi. Ancak motosiklet sürücüsü, polisin ‘dur’ ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Kaçış esnasında kontrolünü kaybeden sürücü motosikletle kaza yaparak yaralandı. Yaralı sürücü Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.