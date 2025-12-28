Altın yatırımcısına 2025'in son uyarısı: Elinde altını olanlar dikkat! Bankalar tek tek rakam verdi

Kategoriler
Altında perde henüz kapanmış değil. Dalgalı piyasa şartlarına rağmen güvenli liman algısını koruyan altın, yatırımcıyı oyunda tutmaya devam ediyor. Küresel riskler ve jeopolitik başlıklar fiyatlamalarda belirleyici olurken, gözler bu kez dev yatırım bankalarının 2026 projeksiyonlarına çevrildi.
Yapılan tahminler, altının önümüzdeki dönemde de gündemin üst sıralarında kalabileceğine işaret ediyor.
İşte yılın son günlerinde de yükseliş ivmesini koruyan altın için 2026 tahminleri...
J.P. Morgan, artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler ile ETF’ler ve merkez bankalarından gelen güçlü talebin altın fiyatlarını desteklemeyi sürdüreceğini öngörürken, 2026 yılı sonuna kadar ons fiyatının 5 bin doların üzerine çıkabileceğini bildirdi. Goldman Sachs ve Morgan Stanley ise daha temkinli olmakla birlikte, faiz indirimleri ve talep dinamiklerinin altın fiyatlarını yüksek seviyelerde tutacağını aktardı.
Nefes gazetesinin aktardığına göre J.P. Morgan, 2025 yılında altın fiyatlarını ons başına 4 bin doların üzerine taşıyan güçlü talep koşullarının önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini bildirdi. Banka, özellikle ETF’ler ve merkez bankalarından gelen alımların yanı sıra Çinli sigorta şirketleri ve kripto para yatırımcılarından gelebilecek yeni talebin altın piyasasını desteklemeyi sürdüreceğini belirtiyor.
J.P. Morgan Kıymetli ve Baz Metaller Stratejisi Başkanı Gregory Shearer, 2025’in üçüncü çeyreğinde yatırımcılar ve merkez bankalarından gelen toplam altın talebinin yaklaşık 980 tona ulaştığını açıkladı. Bu miktarın, önceki dört çeyrek ortalamasının yüzde 50 üzerinde olduğu belirtildi.
Rapora göre, üçüncü çeyrekte ortalama 3.458 dolar seviyesindeki altın fiyatlarıyla bu talep yaklaşık 109 milyar dolarlık çeyreklik girişe karşılık geldi. Bu tutar, önceki dört çeyrek ortalamasının yaklaşık yüzde 90 üzerinde gerçekleşti.
J.P. Morgan Global Research, 2026 yılında yatırımcılar ve merkez bankalarından gelen toplam altın talebinin çeyrek başına ortalama 585 ton seviyesinde olmasını bekliyor. Bu talebin yaklaşık 190 tonunun merkez bankalarından, 330 tonunun külçe ve sikke yatırımlarından, yıllık bazda ise yaklaşık 275 tonunun ETF ve vadeli işlemlerden gelmesi öngörülüyor.
Raporda, yatırımcı ve merkez bankası talebi ile altın fiyatları arasındaki ilişkinin çeyreklik fiyat değişimlerinin yaklaşık yüzde 70’ini açıkladığı belirtildi. Buna göre, altın fiyatlarının her çeyrek yükselmesi için net talebin en az 350 ton olması gerektiği, bu seviyenin üzerindeki her 100 tonluk ek talebin fiyatlarda yaklaşık yüzde 2’lik artışa karşılık geldiği ifade edildi.
GOLDMAN SACHS
Goldman Sachs, perşembe günü yayımladığı notta, temel senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 artarak ons başına 4.900 dolara yükseleceğini öngördü. Banka, özel yatırımcılardan gelebilecek daha geniş çaplı çeşitlendirme talebinin bu tahmin için yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.
Aynı bankanın 2026 yılına ilişkin emtia görünümünde, merkez bankalarının yapısal olarak yüksek talebinin ve Fed’in faiz indirimlerinin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceği vurgulandı. Goldman Sachs, altın pozisyonlarının korunmasını tavsiye etmeyi sürdürdüğünü açıkladı.
MORGAN STANLEY TEMKİNİ ELDEN BIRAKMIYOR
Morgan Stanley ise 2026 yılında altın fiyatlarındaki artışın daha sınırlı olacağını öngörüyor. Banka, merkez bankaları ve borsa yatırım fonlarının (ETF) alımlarında azalma beklendiğini, ancak faiz indirimleri ve zayıflayan doların yukarı yönlü hareketi destekleyeceğini belirtti.
Morgan Stanley, altının ons fiyatının 2026’nın dördüncü çeyreğinde 4.800 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu beklentide, Çin’de perakende talebin güçlenmesi, merkez bankalarının alımları ve küresel büyümeye ilişkin endişeler etkili faktörler arasında gösteriliyor.