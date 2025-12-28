Altın yatırımcısına 2025'in son uyarısı: Elinde altını olanlar dikkat! Bankalar tek tek rakam verdi

Altında perde henüz kapanmış değil. Dalgalı piyasa şartlarına rağmen güvenli liman algısını koruyan altın, yatırımcıyı oyunda tutmaya devam ediyor. Küresel riskler ve jeopolitik başlıklar fiyatlamalarda belirleyici olurken, gözler bu kez dev yatırım bankalarının 2026 projeksiyonlarına çevrildi.

Yapılan tahminler, altının önümüzdeki dönemde de gündemin üst sıralarında kalabileceğine işaret ediyor.



İşte yılın son günlerinde de yükseliş ivmesini koruyan altın için 2026 tahminleri...