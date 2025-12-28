Yapay zekaya sorduk: 2026 çeyrek altın fiyatı ne olur? Düğün yapacaklar bu rakama dikkat

ÇEYREK ALTIN NEDEN BU KADAR HIZLI YÜKSELİYOR?

Yapay zeka analizine geçmeden önce, çeyrek altının fiyat mekanizmasını anlamak gerekiyor. Çeyrek altın, 22 ayar ve 1,75 gram ağırlığında (has altın karşılığı yaklaşık 1,60 gram) olan, fiyatı hem uluslararası ons altına hem de içerideki dolar/TL kuruna bağlı bir üründür. Ayrıca üzerine eklenen "işçilik" ve darphane maliyetleri, onu gram altından biraz daha farklı bir noktaya konumlandırır.

2025 yılında ons altının 4.300 dolar seviyelerine çıkması ve dolar kurunun 43 TL bandına yerleşmesi, çeyrek altını 10 bin TL barajının üzerine taşıdı. Yapay zeka, 2026 analizini yaparken, özellikle "Düğün Sezonu" etkisini (Mevsimsellik) ve Darphane'nin üretim kapasitesindeki arz-talep dengesini de hesaba kattı. Çünkü yaz aylarında artan fiziksel talep, çeyrek altının fiyatını ekran fiyatının üzerine, karaborsa seviyelerine taşıyabiliyor.