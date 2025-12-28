Brigitte Bardot hayatını kaybetti

Son dönemde çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi gören Fransız oyuncu ve şarkıcı Brigitte Bardot'nun 91 yaşında yaşama veda ettiği duyuruldu.

1956 yılında vizyona giren "Ve Tanrı Kadını Yarattı" isimli filmle şöhrete kavuşan Bardot, 1970'li yılların başına kadar birçok kült olmuş filmede rol aldı.

Yaklaşık üç haftadır hastanede yatan 91 yaşındaki efsane oyuncu hayatını kaybetti.

28 Eylül 1934 tarihinde Fransa'da doğan Bardot, 1950'ler ve 1960'lara damga vurdu.

Fransız sinemasının efsanevi oyuncusu ve 1960’ların ikonik seks sembolü Brigitte Bardot, kariyerinin ardından hayvan hakları savunuculuğuna yöneldi.

Bardot, hayvan refahını teşvik etmek için bir vakıf kurdu ve yaşamı boyunca bu alanda aktif rol oynadı.