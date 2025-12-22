Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Trafikte dehşet anları! Meclis üyesini sıkıştırıp aracı yumrukladı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Özlem Bodur, trafikte yol verme tartışması sonrası saldırıya uğradı. İddiaya göre yol vermediği gerekçesiyle öfkelenen şüpheli sürücü, Bodur'u takip ederek aracına saldırdı. O anlar kameraya yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 01:43
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 01:43

'da Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Özlem Bodur, yol verme meselesi nedeniyle tanımadığı bir sürücünün tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre şüpheli sürücü, bu nedenle trafikte Bodur'u sıkıştırarak sinkaflı el hareketlerinde bulundu.

ARACINA SALDIRIP TEHDİTLER SAVURDU

Sıkıştırma nedeniyle durmak zorunda kalan Bodur, bu sırada araçtan inen şahıs A.G.'nin saldırısına uğradı. Şüpheli önce aracın aynasını kırdı, ardından araca yumruk atıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameraya yansırken, şüphelinin "Seninle görüşeceğiz, seni öldürürüm" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

Olay sonrası polis merkezine başvuran Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, maddi zarar oluşmadığını ancak ve tehditlere maruz kaldığını belirterek şikâyetçi oldu. Yapılan araştırmada söz konusu aracın sahibinin A.G. olduğu tespit edildi. Şüpheli A.G.'nin ifadesinde suçlamaların bir kısmını kabul ettiği öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edilen şüpheli A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİĞER PARTİLERDEN DE DESTEK MESAJI

Öte yandan, olayın ardından AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden ve Meclis üyelerinden Özlem Bodur'a destek mesajları geldi. Milletvekilleri, trafikte şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sürecin yakından takip edileceğini ifade etti.

#bursa
#hakaret
#tehdit
#osmangazi
#Ags 2025
#Trafik Şiddeti
#Özlem Bodur
#Gündem
