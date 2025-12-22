AK Parti yoğun gündemle toplanıyor: Gözler yılın son MKYK'sında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek. AK Parti kongre merkezinde gerçekleştirilecek kritik toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor. İşte MKYK'da masaya yatırılacak konular...

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantının en önemli başlıklarından biri Terörsüz Türkiye süreci olacak. Siyasi partiler hazırladıkları raporları Meclis Başkanlığına iletti. AK Parti'nin raporunda geçiş sürecine dair geçici ve müstakil ve kanuni düzenleme önerisi yer aldı. MKYK'da terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili sahadan ulaşan son raporlar, yasal düzenlemeye dair görüş ve öneriler konuşulacak. Suriye'de yaşanan gelişmeler, terör örgütü SDG'nin adımları ve Terörsüz Türkiye sürecinin vatandaşa aktarımı konusunda yapılacak çalışmalar da gündeme gelecek.

GÖZLER ASGARİ ÜCRETTE

Milyonların gözü kulağı Ankara'da asgari ücret zammında. Yeni haftanın ilk günü toplanacak AK Parti MKYK toplantısının da en sıcak başlıklarından biri asgari ücrete yapılacak zam olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu haftası yapılması planlanan üçüncü toplantısı öncesinde pazarlıktaki son durum ve beklentiler değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için yürütülen barış görüşmelerine Türkiye arabuluculuk etmeye devam ediyor. Toplantıda barış temaslarında gelinen son durum ele alınacak. Toplantıda ayrıca son günlerde Türk hava sahasına giren insansız hava araçlarına ilişkin alınan tedbirler de masaya yatırılacak. Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin artırılması için yürütülen çalışmalar gündeme gelecek.

GAZZE'DE SON DURUM

Ve Gazze’de sağlanan ateşkesin sürdürülmesi için diplomatik temaslar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen toplantıya katılarak barış planının ilk aşamasında gelinen son durumu değerlendirdi, ikinci aşamaya geçiş hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bölgede ateşkesin devam etmesi ve Gazze’nin yeniden inşasında atılabilecek adımlar da toplantının gündeminde olacak.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu son toplantısını 25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirmişti.