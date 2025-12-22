Datça'da korkutan manzara! Ölü balıklar kıyıya vurdu

Muğla’nın Datça ilçesinde İskele Mahallesi Burgaz Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, korkutan bir manzarayla karşı karşıya kaldı.

ÖLÜ BALIKLAR KIYIYA VURDU

Sahil boyunca ölü balıklar gözlendi. Balık ölümlerinin özellikle belirli bir kesimde yoğunlaştığı görüldü.

Ölü balıklar arasında mercan balıklarının ağırlıkta olduğu, bunun yanı sıra farklı tür ve boyutlarda balıkların da kıyıya vurduğu dikkat çekti.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Sahildeki görüntü çevrede endişeye yol açarken, ihbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi, ölü balıklardan örnek alarak inceleme başlattı.