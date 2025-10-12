Sahilde şüpheli balık ölümleri!

Balıkesir’in Gönen ilçesi Denizkent Mahallesi sahilinde çok sayıda ölü balık görülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kıyıya vuran balıkların oluşturduğu görüntüler, sabah saatlerinde sahil boyunca yürüyen bir vatandaş tarafından kaydedildi.

KUMSALA VURDU

Görüntülerde, kumsalda çok sayıda ölü balığın yer aldığı görülüyor. Bölgede zaman zaman benzer durumların yaşandığı belirtilirken, balık ölümlerinin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.