Sahilde şüpheli balık ölümleri!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Balıkesir’in Gönen ilçesi Denizkent Mahallesi sahilinde çok sayıda ölü balık görülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kıyıya vuran balıkların oluşturduğu görüntüler, sabah saatlerinde sahil boyunca yürüyen bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, kumsalda çok sayıda ölü balığın yer aldığı görülüyor. Bölgede zaman zaman benzer durumların yaşandığı belirtilirken, balık ölümlerinin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.