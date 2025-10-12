Menü Kapat
2026 hac kura çekiliş tarihi ne zaman? Diyanet İşleri'nden açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı hac ön başvuru ve hac kayıt yenileme işlemlerini tamamlamasının ardından hacı adayları kura tarihini araştırırken kısmen de olsa tarih hakkında bir açıklama yapıldı.

2026 hac kura çekiliş tarihi ne zaman? Diyanet İşleri'nden açıklama
2026 yılında kutsal topraklara gitmeyi planlayan hacı adayları için büyük heyecan devam ediyor.

, 2026 ön başvuru ve kayıt güncelleme süreçlerinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını ilan etmişti.

Kayıt yenileme işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

2026 hac kura çekiliş tarihi ne zaman? Diyanet İşleri’nden açıklama

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac kurasının ekim ayı içerisinde noter denetiminde yapılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl 31 Ekim 2024 tarihinde çekilmişti.

Kuraları takip eden hacı adayları “hac.gov.tr” sitesinden duyuruları izleyebilir.

2026 hac kura çekiliş tarihi ne zaman? Diyanet İşleri’nden açıklama

Ayrıca hacı adaylarına otomatik kayıt yapılmayacağı bilgisi de kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Kayıt işlemini tamamlamayan adaylar bu nedenle kuralara dâhil olamayacak.

Kayıt yenilemeyen adaylar kuraya katılabilecek mi?
Hayır, kayıt yenileme işlemini tamamlamayan adaylar otomatik olarak kuraya dahil edilmeyecek.
ETİKETLER
#diyanet işleri başkanlığı
#hac
#hac kuraları
#Hac Başvurusu
#2026 Hac
#Hac Kaydı
#Aktüel
