2026 hac kura çekiliş tarihi ne zaman? Diyanet İşleri’nden açıklama

2026 yılında kutsal topraklara gitmeyi planlayan hacı adayları için büyük heyecan devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac ön başvuru ve kayıt güncelleme süreçlerinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını ilan etmişti.
Kayıt yenileme işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac kurasının ekim ayı içerisinde noter denetiminde yapılacağını açıkladı.
Geçtiğimiz yıl Hac kuraları 31 Ekim 2024 tarihinde çekilmişti.
Kuraları takip eden hacı adayları “hac.gov.tr” sitesinden duyuruları izleyebilir.
Ayrıca hacı adaylarına otomatik kayıt yapılmayacağı bilgisi de kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Kayıt işlemini tamamlamayan adaylar bu nedenle kuralara dâhil olamayacak.