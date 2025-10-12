Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!

Başkentte bazı yollar yarın Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle sabahtan itibaren trafiğe kapatılacak.

ANKARA'DA KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler dolayısıyla saat 08.30'dan itibaren program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde ise Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak, Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.