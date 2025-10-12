Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Denizin ortasında can pazarı! Metrelerce sürüklendiler, birbirlerine sarılı halde bulundular

Antalya'da hafta sonu aktivitesi yapmak amacıyla SUP'la denize açılan ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 2 mil açığa sürüklenen 19 genç deniz polisi ve sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Gençler ve SUP board (kürek sörfü) kiralayan firma hakkında genelgeye aykırı hareket etmekten tutanak tutulurken, idari para cezası uygulandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 15:21

'da kürek sörfü yapan gençler, şiddetli nedeniyle açığa sürüklendi. Olay saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi açıklarında meydana geldi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR AÇIĞA SÜRÜKLEDİ


Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören 19 genç hafta sonu aktivitesi olarak Stand Up Paddle (SUP-kürek sörfü) yapmak için sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'ne geldi.

Hazırlıklarını yapan gençler denize açılırken, bir süre sonra şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle açığa sürüklenmeye başladı.

Denizin ortasında can pazarı! Metrelerce sürüklendiler, birbirlerine sarılı halde bulundular

Saatte 31 knot hızla esen rüzgar karşısında çaresizce sürüklenmeye başlayan gençler tüm çabalarına rağmen geri dönmeyi başaramadı.


Konyaaltı Sahili'nde gençlerin sürüklendiğini gören vatandaşlar ve gençlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Grup Komutanlığı'na bağlı botlar verilen konuma hareket etti.

Denizin ortasında can pazarı! Metrelerce sürüklendiler, birbirlerine sarılı halde bulundular

BİRBİRLERİNE TUTUNMUŞ HALDE BULUNDULAR


Ekipler yaklaşık 2 mil açıkta küreklerle birbirine tutunmuş vaziyetteki 10'u erkek, dokuzu kadın toplam 19 SUP board yapan genci botlara aldı.

Kimisi sert rüzgar nedeniyle suya düşerek ıslanmış, kimisi ise büyük korku yaşadığı gözlenen gençlere ekipler kendi kıyafetlerini giydirerek sıcak kalmalarına yardımcı oldu.

Denizin ortasında can pazarı! Metrelerce sürüklendiler, birbirlerine sarılı halde bulundular


Botlara alınarak Antalya Yat Limanı'na getirilen 19 gence sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından sıcak içecek ikram edildi.

Üniversiteli gençler ile kürek sörfü kiralaması yapan firmaya tutanak tutularak, cezai işlem uygulandı.

Denizin ortasında can pazarı! Metrelerce sürüklendiler, birbirlerine sarılı halde bulundular

AKILLI SAATİNDEN ACİL ARAMA YAPTI


Antalya açıklarında, ekipler tarafından kurtarılan gençler arasındaki Büşra Ünlü yaşadıklarını anlattı.

Denizin ortasında can pazarı! Metrelerce sürüklendiler, birbirlerine sarılı halde bulundular

SUP board yaparken şiddetli rüzgar nedeniyle açığa sürüklenen Ünlü, sabah saatlerinde kürek sörfü ile denize açıldığını belirterek, "Biraz rüzgar vardı ama çok şiddetlenebileceğini düşünmedim. Telefonum da yanımda değildi. Biraz ilerleyince rüzgar daha da artmaya ve şiddetlenmeye başladı ve beni açığa doğru sürüklemeye başladı." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çanakkale'de can pazarı! Balıkçı teknesi battı: Can kayıplar var
Adana’da can pazarı! Otomobil sulama kanalına devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Adapazarı’nda yaya geçidinde can pazarı: 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
ETİKETLER
#rüzgar
#deniz
#antalya
#kurtarma
#güvenlik
#Kürek Sörfü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.