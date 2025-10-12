Denizin ortasında can pazarı! Metrelerce sürüklendiler, birbirlerine sarılı halde bulundular

Antalya'da kürek sörfü yapan gençler, şiddetli rüzgar nedeniyle açığa sürüklendi. Olay saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi açıklarında meydana geldi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR AÇIĞA SÜRÜKLEDİ



Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören 19 genç hafta sonu aktivitesi olarak Stand Up Paddle (SUP-kürek sörfü) yapmak için sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'ne geldi.

Hazırlıklarını yapan gençler denize açılırken, bir süre sonra şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle açığa sürüklenmeye başladı.

Saatte 31 knot hızla esen rüzgar karşısında çaresizce sürüklenmeye başlayan gençler tüm çabalarına rağmen geri dönmeyi başaramadı.



Konyaaltı Sahili'nde gençlerin sürüklendiğini gören vatandaşlar ve gençlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı botlar verilen konuma hareket etti.

BİRBİRLERİNE TUTUNMUŞ HALDE BULUNDULAR



Ekipler yaklaşık 2 mil açıkta küreklerle birbirine tutunmuş vaziyetteki 10'u erkek, dokuzu kadın toplam 19 SUP board yapan genci botlara aldı.

Kimisi sert rüzgar nedeniyle suya düşerek ıslanmış, kimisi ise büyük korku yaşadığı gözlenen gençlere ekipler kendi kıyafetlerini giydirerek sıcak kalmalarına yardımcı oldu.



Botlara alınarak Antalya Yat Limanı'na getirilen 19 gence sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından sıcak içecek ikram edildi.

Üniversiteli gençler ile kürek sörfü kiralaması yapan firmaya tutanak tutularak, cezai işlem uygulandı.

AKILLI SAATİNDEN ACİL ARAMA YAPTI



Antalya açıklarında, ekipler tarafından kurtarılan gençler arasındaki Büşra Ünlü yaşadıklarını anlattı.

SUP board yaparken şiddetli rüzgar nedeniyle açığa sürüklenen Ünlü, sabah saatlerinde kürek sörfü ile denize açıldığını belirterek, "Biraz rüzgar vardı ama çok şiddetlenebileceğini düşünmedim. Telefonum da yanımda değildi. Biraz ilerleyince rüzgar daha da artmaya ve şiddetlenmeye başladı ve beni açığa doğru sürüklemeye başladı." dedi.