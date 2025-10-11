Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Çanakkale'de can pazarı! Balıkçı teknesi battı: Can kayıplar var

Çanakkale'de bir balıkçı teknesi battı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, kayıp olan 1 kişi için ise arama çalışması başlatıldı. Öte yandan Çanakkale Boğazı çevresinde de yabancı uyruklu bir kişi boğulmak üzereyken balıkçılar tarafından kurtarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 19:47

'da Salih Kocaman, arkadaşları Ayhan Yavaş, Ayhan Yaldızlı ve Orhan Yavaş ile birlikte Güneyli koyundan için tekneyle denize açıldı.

YÜZEREK KARAYA ÇIKTI, 2 ARKADAŞI CAN VERDİ

Tekne henüz bilinmeyen nedenle Bakla Burnu açıklarında battı. Orhan Yavaş olay sonrası yüzerek karaya çıkarken Ayhan Yavaş ve Ayhan Yaldızlı hayatını kaybetti.

Kayıp olduğu bildirilen Salih Kocaman'ın bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çanakkale'de can pazarı! Balıkçı teknesi battı: Can kayıplar var

Yavaş ve Yaldızlı'nın cenazeleri sahilden alınıp ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Yavaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI ÇEVRESİNDE DE 1 KİŞİ KURTARILDI

Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde yaşanan olayda da seyir halinde bulunan ‘Yılmazlar-5’ gırgır teknesi, bir kişinin deniz yüzeyinde çırpındığını fark etti. Gırgır teknesi kaptanı Halil Can Çiftçi, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirdi.

Çanakkale'de can pazarı! Balıkçı teknesi battı: Can kayıplar var

Teknedekiler Azerbaycan uyruklu Samuil İlqaroğlu (25) tekneye aldı. Ardından Sahil Güvenlik Botuna aktarılarak Kepez Limanı'na getirilip 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Samuil İlqaroğlu yapılan ilk müdahalelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. İlqaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale'de can pazarı! Balıkçı teknesi battı: Can kayıplar var

Yılmazlar-5 isimli teknenin kaptanı Halil Can Çiftçi, "Çanakkale’de tekneyle balık avlamak için denize açıldık. Güzelyalı açıklarındaki balık sahasına gidiyorduk. Sektör çizgisinden giderken sancak tarafımızda birinin çırpındığını fark ettik. İlk başta balık zannettik. Sonra orada durduk adamı aldık. Tekneye aldıktan sonra üstünü değiştirdik. Sonra Sahil Güvenliğe teslim ettik" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jandarma ekipleri denetimde: Bu çiçeği koparana 557 bin TL ceza!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Günlük kiralanan villada vahşet! Salona giren dehşete düştü: Günler önce 2 çantayla çıkmış
ETİKETLER
#tekne kazası
#kurtarma
#can kaybı
#balık avı
#gelibolu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.