Çanakkale'de can pazarı! Balıkçı teknesi battı: Can kayıplar var

Gelibolu'da Salih Kocaman, arkadaşları Ayhan Yavaş, Ayhan Yaldızlı ve Orhan Yavaş ile birlikte Güneyli koyundan balık avı için tekneyle denize açıldı.

YÜZEREK KARAYA ÇIKTI, 2 ARKADAŞI CAN VERDİ

Tekne henüz bilinmeyen nedenle Bakla Burnu açıklarında battı. Orhan Yavaş olay sonrası yüzerek karaya çıkarken Ayhan Yavaş ve Ayhan Yaldızlı hayatını kaybetti.

Kayıp olduğu bildirilen Salih Kocaman'ın bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yavaş ve Yaldızlı'nın cenazeleri sahilden alınıp ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Yavaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI ÇEVRESİNDE DE 1 KİŞİ KURTARILDI

Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde yaşanan olayda da seyir halinde bulunan ‘Yılmazlar-5’ gırgır teknesi, bir kişinin deniz yüzeyinde çırpındığını fark etti. Gırgır teknesi kaptanı Halil Can Çiftçi, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirdi.

Teknedekiler Azerbaycan uyruklu Samuil İlqaroğlu (25) tekneye aldı. Ardından Sahil Güvenlik Botuna aktarılarak Kepez Limanı'na getirilip 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Samuil İlqaroğlu yapılan ilk müdahalelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. İlqaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yılmazlar-5 isimli teknenin kaptanı Halil Can Çiftçi, "Çanakkale’de tekneyle balık avlamak için denize açıldık. Güzelyalı açıklarındaki balık sahasına gidiyorduk. Sektör çizgisinden giderken sancak tarafımızda birinin çırpındığını fark ettik. İlk başta balık zannettik. Sonra orada durduk adamı aldık. Tekneye aldıktan sonra üstünü değiştirdik. Sonra Sahil Güvenliğe teslim ettik" dedi.