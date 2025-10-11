Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Jandarma ekipleri denetimde: Bu çiçeği koparana 557 bin TL ceza!

Koçarlı'nın endemik güzelliği "Sultan Çiğdemi", jandarma koruması altında. Koparana 557 bin TL ceza kesilen nadide çiçeğin geleceği için kontroller aralıksız sürüyor...

Jandarma ekipleri denetimde: Bu çiçeği koparana 557 bin TL ceza!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 18:28

ekipleri, 'ın Koçarlı ilçesinde yetişen ve koparılması halinde 557 bin 212 TL para cezası bulunan Sultan Çiğdemi'ne yönelik sahada kontroller gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri denetimde: Bu çiçeği koparana 557 bin TL ceza!



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca "Endemik Türlerin Kontrolü" faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette Koçarlı ilçesi Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen, koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun madde 20 K bendi gereğince 557 bin 212 lira idari para cezası olan endemik bitkiler hususunda vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Jandarma ekipleri denetimde: Bu çiçeği koparana 557 bin TL ceza!

Endemik bitki türünden olan, çiçeklenme döneminde bulunan ve sonbahar mevsiminde ilk yağmurların ardından 15 gün açık kalan Sultan Çiğdemi için yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa raslanmazken, kontrollerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

ETİKETLER
#aydın
#jandarma
#çevre kanunu
#Koçarlı
#Sultan Çiğdemi
#Endemik Bitki
#Aktüel
