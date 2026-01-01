T.C. İSTANBUL 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2024/457 Karar No: 2025/323



MİRASÇILARI: İKBAL GÖKMAN (T.C 40537563722)

BORA GÖKMAN (T.C 40573562574)

FATMA BEZEN GÖKMAN -(T.C 40546563430) Mirasçıları varise mirasçılarına tebliğine,



Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2024/457 Esas, 2025/323 karar sayılı kararı ile; HMK 114/1-ç ve 115 maddesi gereğince davanın USULDEN REDDİNE; MahkememizinYETKİSİZLİĞİNE, Dava dosyasının ve müteveffa FUNDA GÖKMAN'a ait Beyoğlu 8. Noterliğinin 14/11/1997 tarih 36181 yevmiye numaralı kapalı ve mühürlü zarf içindeki yetkili ve görevli FETHİYE (AHKAM-I ŞAHSİYE) NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE gönderilmesine, Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına, Taraf vekillerinin tedbir taleplerinin yetkili mahkemece değerlendirilmesine,

İş bu hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliği yapılmış sayılacağına ve tebliği tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde istinaf talebinde bulunulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususunda hüküm özetinin tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR. 18/12/2025