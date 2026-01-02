Akaryakıt istasyonunda dehşet! Yoğun kar felakete yol açtı: Yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hakkari'nin Derecik ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Yoğun kar yağışı
İlçenin Merkez Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümün çatısı, yoğun kar nedeniyle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle çöken tavanın altında kalarak yaralanan 2'si çalışan 8 kişiyi kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrası bölgeye giden Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Derecik Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Kaymakam Demirci, geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.