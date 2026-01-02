Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

6 ilde motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Cuma günü de kar beklenen bazı illerde motokurye ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

6 ilde motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Türkiye'nin birçok ili kış mevsiminin etkisi altında. Yurdun dört bir yanı kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü. Kar yağışı trafikte sürücülere de zor anlar yaşattı.

MOTOKURYELERE YASAK KARARI

2 Ocak Cuma günü 6 şehirde motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Yasak kararı alınan iller; Bartın, Bolu, Malatya, Gaziantep, Samsun ve Yalova olarak açıklandı.

6 ilde motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

YALOVA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak saat 22.00 ile 2 Ocak Cuma günü saat 08.00 arasında; motosikletlerin, elektrikli scooterların ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SAMSUN'DA DA YASAK GELDİ

Samsun Valiliği ise il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"1 Ocak Perşembe saat 21.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmıştır. Şehrimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımıza ait ekiplerimiz 24 saat esasıyla görev yapmaya devam etmekte olup, buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

