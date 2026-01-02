İstanbul’da 2 Ocak 2026 Cuma üniversiteler tatil mi? Dersler yüz yüze mi online mi?

İstanbul'da eğitime ara verilmesinin ardından 2 Ocak üniversiteler tatil mi? sorusu da gündeme taşındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde kaymakamlıklar kararıyla bugün yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.

Öte yandan Türkiye'de etkisini göstermeye sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle, birçok ilde de eğitim öğretime ara verildi.

Meteoroloji tarafından paylaşılan 2 Ocak tarihli hava raporunun ardından, tüm ülke geneline kar yağışı ikazları yapıldı.

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul’daki üniversitelerle ilgili kar tatiline yönelik resmi bir açıklama yapılmamışken, üniversitelerin sosyal medya hesapları ve rektörlüklerin resmi iletişim kanalları üzerinden yapılacak duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Hasan Mandal, gece saatlerinde beklenen buzlanma riski nedeniyle yarın (2 Ocak) derslerin çevrim içi yürütüleceğini duyurdu.