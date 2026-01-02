Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İstanbul’da 2 Ocak 2026 Cuma üniversiteler tatil mi? Dersler yüz yüze mi online mi?

Soğuk havanın etkisine giren İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde yeni yılın ilk gününde öngörülen kar başladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2 Ocak Cuma günü 5 ilçede eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu. İstanbul'da üniversiteler tatil mi 2 Ocak 2026 Cuma günü için rektörlük açıklamaları ile izleniyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 00:49
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 00:49

İstanbul'da eğitime ara verilmesinin ardından 2 Ocak üniversiteler tatil mi? sorusu da gündeme taşındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde kaymakamlıklar kararıyla bugün yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.

İstanbul’da 2 Ocak 2026 Cuma üniversiteler tatil mi? Dersler yüz yüze mi online mi?

Öte yandan Türkiye'de etkisini göstermeye sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle, birçok ilde de eğitim öğretime ara verildi.

Meteoroloji tarafından paylaşılan 2 Ocak tarihli hava raporunun ardından, tüm ülke geneline kar yağışı ikazları yapıldı.

İstanbul’da 2 Ocak 2026 Cuma üniversiteler tatil mi? Dersler yüz yüze mi online mi?

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul’daki üniversitelerle ilgili kar tatiline yönelik resmi bir açıklama yapılmamışken, üniversitelerin sosyal medya hesapları ve rektörlüklerin resmi iletişim kanalları üzerinden yapılacak duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Hasan Mandal, gece saatlerinde beklenen buzlanma riski nedeniyle yarın (2 Ocak) derslerin çevrim içi yürütüleceğini duyurdu.

Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş okullar bugün tatil mi? 2 Ocak Valilik açıklaması
#Yaşam
