Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş okullar bugün tatil mi? 2 Ocak Valilik açıklaması

İstanbul’da süren kar yağışıyla birlikte okulların tatil edilip edilmeyeceği de merak edilirken beklenen açıklama geldi. Peki; Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş okullar 2 Ocak tatil mi?

Yetkililer, tuzlama ve yol güvenliği çalışmalarının devam ettiğini, buna karşın yer yer gizli buzlanmanın görülebileceğini belirterek velilerin ve sürücülerin zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkmamasını, toplu taşımada olası aksamalara karşı önlem yapmasını istedi.

İlçe kaymakamlıkları ve İstanbul Valiliği’nin güncel duyuruları, telafi ve idari tedbirler dahil olmak üzere gelişmeler için takip edilmesi istendi.

SARIYER, BEYKOZ, ŞİLE, KAĞITHANE VE BEŞİKTAŞ OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde kaymakamlıklar tarafından alınan karar doğrultusunda yarın yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde, resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verilmiştir."

Açıklamada, söz konusu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli kabul edileceği bildirildi.

