SON DAKİKA!
Gündem
MHP'li Feti Yıldız dikkat çekti: 'SDG'ye verilen süre doldu!'

MHP'li Feti Yıldız, ABD ve İsrail destekli Suriye'de hala faaliyetlerini sürdüren ve yeni kurulan devlet yapılanmasına 10 Mart Mutabakatı'na rağmen katılmayan SDG için verilen sürenin dolduğunu belirtti. Suriye'nin 3'te birinin bu terörist yapının işgali altında olduğunu söyleyen Yıldız, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in uyarısını hatırlattı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından açıklama yaparak Suriye'de terör örgütü PKK'nın 10 Mart Mutabakatı için verilen sürenin dolmasına rağmen gerekliliklerin yapılmadığına dikkat çekti.

Yıldız yaptığı paylaşımında 8 maddelik imzalanan anlaşmayı hatırlatarak hala terör örgütü yapısının işgal ettiğini şu sözlerle belirtti: "ABD ve İsrail destekli SDG terör oluşumunun elebaşı Mazlum Abdi, Suriye'nin neredeyse 3’te birini işgal altında tutuyor. Bu bölgedeki sivil ve askerî kurumların merkezî hükümete entegrasyonu için geçen 10 Mart’ta Suriye yönetimiyle 8 Maddelik bir anlaşma imzalamıştı. "

"BÖLGENİN GÜÇLÜ KAYNAKLARINI KONTROL ALTINDA TUTUYOR"

Örgütün Suriye'nin en önemli petrol ve gaz yataklarını elinde tuttuğunu ve bu şekilde Suriye'nin toparlanmasının önünde engel olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

PKK/YPG/SDG Suriye’nin kuzeydoğusunda geniş bir alanı kontrol etmektedir. Bu bölge, zengin petrol ve gaz yataklarına, Fırat ve Dicle nehirlerine, ayrıca tarım ve hayvansal üretim açısından güçlü kaynaklara sahiptir. Örgütün bu alanları kontrol altında tutması, Suriye’nin toparlanması ve kalkınması önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir.

"İSRAİL KAOS ÜRETEREK BÖLGEYİ İNSANSIZLAŞTIRMAK İSTİYOR"

Yıldız İsrail'in bölgedeki hedeflerine de dikkat çekerek şunları ifade etti:

"İsrail sürekli kaos üreterek, savaş çıkararak bölgedeki nüfuzunu artırmayı ve bölgeyi insansızlaştırmayı hedefliyor. Bunu bazen doğrudan kendisi, bazen de vekilleri üzerinden, yani terör örgütleri aracılığıyla gerçekleştiriyor.
Suriye’de önce PKK’yı destekledi ve örgütün alan kazanmasına hizmet etti.
Ardından Dürzileri kışkırtarak Şam yönetimine karşı isyan etmelerini sağladı.
Daha da ileri giderek Şam’ı bombaladı hem cumhurbaşkanlığı sarayını hem Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı binalarını hedef aldı. Gazze’de uyguladığı saldırıların bir benzerini Suriye’de de yapma ihtimali hâlâ mevcut. İsrail, Suriye’yi sürekli bombalıyor ve vuruyor; aynı zamanda isyancı grupları destekleyerek, Suveyda’dan kuzeydoğu Suriye’deki PKK bölgelerine bir koridor açmaya çalışıyor. Buna “Davut Koridoru” deniyor. Hermon Dağı’nı da işgal ederek Güneyden ve doğudan Suriye’yi çevrelemeye ve buradan Türkiye’ye uzanmaya çalışıyor. Bu durum, bölge için ciddi bir tehdit ve tehlike oluşturuyor."

"VERİLEN SÜRE DOLMUŞTUR"

10 Mart mutabakatında verilen sürenin yıl sonu itibarıyla bittiğini belirten Yıldız paylaşımını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sözleriyle tamamladı:

"Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre (2025 Aralık ayı sonu) dolmuştur.SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması gerektiğinin altını çizen Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler son olarak : "Bu konuda devletimizin duruşu nettir ve hiçbir tereddüde yer yoktur. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldu bitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesidir.”

