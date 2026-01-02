Galatasaray'dan cezaevindeki Erden Timur ve Metehan Baltacı'ya ziyaret

Türkiye gündemindeki soruşturmalar içinde futbol camiasını derinden etkileyen bahis nedeniyle hakkında hukuki işlem başlatılarak tutuklanan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'a cezaevinde bir ziyaret yapıldı.

Timur ile cezaevinde görüşenler Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kulübün teknik direktörü Okan Buruk oldu.

ERDEN TİMUR VE METEHAN BALTACI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne giden Özbek ile Buruk'un yanında Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Genel Sekreter Eray Yazgan da bulundu.

Sarı kırmızılı yöneticiler, futbolda bahis soruşturmasında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gerekçesiyle tutuklanan Erden Timur'un yanında Metehan Baltacı ile de görüştü.

Başkan Özbek, Timur ve Baltacı ile ayrı ayrı görüşürken Özbek’in, her iki isimle de yaklaşık birer saat konuştuğu öğrenildi.