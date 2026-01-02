Menü Kapat
Galatasaray'dan cezaevindeki Erden Timur ve Metehan Baltacı'ya ziyaret

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gerekçesiyle tutuklanan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'a sürpriz bir ziyaret yapıldı. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve teknik direktörü Okan Buruk cezaevinde Timur ile görüşürken aynı soruşturmadan tutuklu futbolcu Metehan Baltacı'yı da gördüler.

Galatasaray'dan cezaevindeki Erden Timur ve Metehan Baltacı'ya ziyaret
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 00:46
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 01:03

Türkiye gündemindeki soruşturmalar içinde futbol camiasını derinden etkileyen bahis nedeniyle hakkında hukuki işlem başlatılarak tutuklanan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'a cezaevinde bir ziyaret yapıldı.

Timur ile cezaevinde görüşenler Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kulübün teknik direktörü Okan Buruk oldu.

Galatasaray'dan cezaevindeki Erden Timur ve Metehan Baltacı'ya ziyaret

ERDEN TİMUR VE METEHAN BALTACI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne giden Özbek ile Buruk'un yanında Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Genel Sekreter Eray Yazgan da bulundu.

Sarı kırmızılı yöneticiler, futbolda bahis soruşturmasında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gerekçesiyle tutuklanan Erden Timur'un yanında Metehan Baltacı ile de görüştü.

Başkan Özbek, Timur ve Baltacı ile ayrı ayrı görüşürken Özbek’in, her iki isimle de yaklaşık birer saat konuştuğu öğrenildi.

#Spor
#Spor
