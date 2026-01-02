Küçük Zeynep'in karlar altındaki Türk bayrağına hassasiyeti içleri ısıttı

Aksaray'da babasıyla yürüyüşe çıkan 7 yaşındaki Zeynep Ebrar Berk'in bayrak hassasiyeti duygulandırdı. Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Ervah Kabristanlığı duvarındaki karlar altındaki Türk bayrağı motifini fark edince babası Ahmet Berk'in elini bırakıp karları temizledi. O anları belediyenin kar küreme ekipleri fark ederek kayıt altına aldı.

Aksaray Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Berk ailesini ziyaret ederek Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler takdim etti.