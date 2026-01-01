Sollama yaparken kendi sonunu hazırlıyordu! Önüne düştüğü an kamerada

Amasya'da bir motosiklet sürücüsü tünelde sollama yaparken facianın kıyısından döndü. Ferhat Tüneli’nde aracın önüne geçmek isterken kaygan zeminde devrildi. Motosikletli, otomobil sürücüsünün dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan motosiklet sürücüsü, motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı tünelde araçların sıralandığı esnada sürücüsünün takip mesafesine dikkat etmediği bir otomobilin önünde duran araca çarptığı anlar da kamera tarafından görüntülendi.