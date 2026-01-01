Hakkari'de araç üzerine çığ düştü! Ekipler 2 kişinin hayatı için zamanla yarıştı

Arslankaya Tüneli yakınlarında bir araç meydana gelen çığın altında kaldı. İhbar ardından Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

ÇIĞ ALTINDAKİ 2 VATANDAŞ KURTARILDI

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ile karayolları ekiplerinin koordineli ve özverili çalışmaları sonucu, çığ altında kalan araçta bulunan 2 vatandaş kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk kontrollerin ardından güvenli bölgeye alındı.

Olayın ardından bölgede çevre güvenliği sağlanırken, muhtemel ikinci çığ riskine karşı gerekli tedbirler alındı. Yol güvenliği ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için 7/24 görev başında olan ekiplere ve operasyona destek veren Karayolları teşkilatına teşekkür ederek, bölgede seyahat edecek vatandaşların meteorolojik uyarıları dikkate almaları gerektiğini önemle hatırlattı.