TGRT Haber
Gündem
 Özge Sönmez

Van'da mahalleye çığ düştü! Evlerin içi kar doldu: 1 kişi kayıp

Van'ın Çatak ilçesinde bir mahalleye çığ düştü. Olayda 22 ev boşaltılırken 1 kişinin kayıp olduğu kaydedildi

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişinin kayıp olduğu bildirilirken, 22 ev ise boşaltıldı.

İilçe merkezine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki Fahrettin Şavan ve Sadun Şavan'a ait evlere sabaha karşı çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, karın doldurduğu evde büyük hasar meydana geldi.

1 KİŞİ KAYIP, 22 EV TAHLİYE EDİLDİ

1 KİŞİ KAYIP, 22 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yaşanan çığ felaketinin ardından hemen devreye giren yetkililer, mahalledeki 22 ev için boşaltma kararı aldı. Evler tek tek boşaltılırken, vatandaşlar ise okul pansiyonlarına yerleştirildi. Hemen sonrasında ise Bahçelievler Mahallesi'nde de çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kayıp olduğu ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda vatandaş yönelirken, ekiplere ise haber verildi.

