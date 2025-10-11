Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Tarihi çöküş intihar getirdi: Ünlü yatırımcı ölü bulundu

Kripto para piyasaları dün adeta tarihi bir çöküş yaşadı. Ani düşüş, yatırımcılarda büyük paniğe yol açtı. Kripto para piyasalarında yaşanan tarihi çöküşün ardından Ukraynalı iş insanı ve Cryptology şirketinin kurucu ortağı Kostya Kudo (Konstantin Galish) intihar etti.

'nın önde gelen yatırımcısı ve Cryptology şirketinin kurucu ortağı Konstantin Galish (Kostya Kudo), kripto para piyasasında yaşanan büyük çöküşün ardından lüks bir aracın içinde ölü bulundu. Ünlü yatırımcının ölümünün kripto piyasasında yaşanan büyük çöküşün ardından gelmesi dikkat çekti.

Tarihi çöküş intihar getirdi: Ünlü yatırımcı ölü bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'e yüzde 100 ek uygulama kararıyla kripto piyasası sarsıldı. Küresel kripto para piyasasının değeri yüzde 10'un üzerinde değer kaybederken Bitcoin 104 bin dolara kadar çekildi.

Tarihi çöküş intihar getirdi: Ünlü yatırımcı ölü bulundu

Altcoin piyasasında ise durum çok daha çarpıcı oldu. Bazı önde gelen kripto paralar, bir yıl önceki seviyelerine gerilerken, bazı varlıklar yüzde 90’a varan değer kaybı yaşadı. Kaldıraçlı pozisyonlarda da ciddi kayıplar meydana geldi.

Tarihi çöküş intihar getirdi: Ünlü yatırımcı ölü bulundu

KRİPTO PATRONU İFLAS ETTİ

Piyasada yaşanan ani değer kaybının, Kudo’nun kontrolündeki yaklaşık 65 milyon dolarlık yatırım fonunun iflasına yol açtığı bildirildi. Söz konusu fonun yaklaşık 10 milyon dolarlık bölümünün Ukrayna Askerî İstihbarat Servisi’ne (GUR), kalan kısmının ise Kievli bazı iş insanları ile kamu görevlilerine ait olduğu öne sürüldü.

Tarihi çöküş intihar getirdi: Ünlü yatırımcı ölü bulundu

OLAY ARAŞTIRILIYOR

Kudo'nun haberi, Telegram’daki KostyaKudo kanalında doğrulanırken olayın gerçek nedeni henüz netleşmedi. Kiev polisi, sabah saatlerinde aracında kafasından vurulmuş halde bulunan 32 yaşındaki adamın ölümünü araştırırken olay yerinde Kudo'ya ait olduğu düşünülen bir ateşli silah bulunması intihar ihtimalini artırdı.

Tarihi çöküş intihar getirdi: Ünlü yatırımcı ölü bulundu

LAMBORGHİNİ ARACIYLA DİKKAT ÇEKİYORDU

Kripto para alanında girişimci ve blog yazarı olarak tanınan Kudo bu alandaki çalışmalarıyla dikkat çeken biri. Ayrıca Ukrayna’daki gösterişli yaşam tarzıyla bilinen Kudo, sık sık Lamborghini aracıyla ve dikkat çeken yatırım hamleleriyle medyada yer alıyordu. Ancak son zamanlarda yürüttüğü kripto para projelerinin başarısız olması ve piyasadaki sert dalgalanmalar nedeniyle ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

ETİKETLER
#Kripto Para
#çin
#ukrayna
#ölüm
#gümrük vergisi
#iflas
#Konstantin Galish
#Ekonomi
