Napoli Milan maçı nereden izlenir, hangi kanalda? İtalya Süper Kupası'nın sahibi belli oluyor

Napoli - Milan maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu. İspanya Kral Kupası yarı final maçları kapsamında bugün Napoli ile Milan karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım Bologna - Inter maçının galibiyle karşılaşacak. Taraftarlar tarafından Napoli - Milan maçı nereden izlenir, hangi kanalda oynanacağı merak ediliyor.

NAPOLİ - MİLAN MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan'ın Riyadh şehrinde bulunan Al Awwal Park'ta oynanacak olan Napoli - Milan maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İtalya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Luca Zufferli yönetecek.

NAPOLİ - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Süper Kupa yarı final maçları kapsamında oynanacak olan Napoli - Milan maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşmadan galibiyet ile ayrılan takım finale yükselerek, Bologna - Inter mücadelesinin kazananı ile karşılaşacak.

NAPOLİ - MİLAN MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Napoli'de karşılaşma öncesinde Frank Anguissa, Kevin de Bruyne, Billy Gilmour ve Alex Meret'in sakatlığı bulunuyor. 4 futbolcunun da karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Juan Jesus ve Romelu Lukaku'nun ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Milan tarafında ise sadece Santiago Gimenez'in sakatlığı bulunuyor. Rafael Leao, Youssouf Fofana ve Matteo Gabbia'nın durumu ise maç saatinde teknik ekibin kararı doğrultusunda belli olacak.

Napoli - Milan maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Neres; Hojlund

Milan: Maignan; De Winter, Tomori, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku