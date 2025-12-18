Menü Kapat
12°
Gündem
 Nalan Güler Güven

RTÜK'ten dijital platform ve radyolara ceza! İki içerik katalogdan çıkartılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkelerini ihlal eden dijital platformlar ve radyo kanallarına yönelik ağır yaptırım kararları aldı. Netflix ve HBO Max içerikleri katalogdan çıkarılırken, cezaevi güvenliğini riske atan radyolara para cezası kesildi.

RTÜK'ten dijital platform ve radyolara ceza! İki içerik katalogdan çıkartılacak
'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul gündemindeki yayın ihlallerini değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirdi.

JASMİNE DİZİSİNE KALDIRILACAK

Kurul toplantısında, HBO Max logolu isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayınlanan "Jasmine" adlı diziyle ilgili hazırlanan rapor ele alındı. Toplantıda izleyici şikayetlerini de değerlendiren kurul, HBO Max adlı platforma 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlalden en üst sınırdan ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı.

RTÜK'ten dijital platform ve radyolara ceza! İki içerik katalogdan çıkartılacak

NETFLIX'TE "TOO HOT TO HANDLE: İTALYA" YARIŞMASINA KATOLOGTAN ÇIKARMA YAPTIRIMI

Üst Kurul toplantısında, adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı tarafından "Too Hot to Handle: İtalya" isimli yarışma programındaki yayın ihlalleri de ele alındı. Programda, Türk toplum yapısına aykırı olarak yer verilen müstehcen sahneler ve çarpık ilişki ağları yer aldığı belirlenirken, kurul Netflix adlı platforma Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Müstehcen olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.

RTÜK'ten dijital platform ve radyolara ceza! İki içerik katalogdan çıkartılacak

"CEZA İNFAZ KURUMLARININ ASAYİŞ VE GÜVENLİĞİNİ BOZABİLECEK MAHİYETTE"

Radyolardaki yayın ihlallerini de toplantıda gündeme alan kurul, "Radyo Lider İzmir" adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta, ceza infaz kurumlarındaki mahkumlar ve mahkum yakınlarının SMS hattı, ses kaydı veya WhatsApp kanallarıyla gönderdikleri mesajların okunduğu, istek parçalarının çalındığı tespit edildi. Bu durumun ceza infaz kurumlarının asayiş ve güvenliğini bozabilecek mahiyette olduğuna vurgulayan kurul, atılan SMS ve abonelik yöntemleriyle de haksız kazanç sağlandığını belirledi.

"RADYO LİDER İZMİR"E CEZA

Toplantıda, bu gerekçelerle "Radyo Lider İzmir" adı yayın kuruluşuna 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri, haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası uygulandı.

"RADYOMUĞLA" PARA CEZASI

Kurul tarafından yapılan incelemelerde, "Radyomuğla" adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun hükümlü veya tutuklulara yönelik olarak müzik yayını yapılan "Kader Mahkumları Özel Programı" isimli programında ise kaba ve argo kelimeler bulunan şarkıların yayınlandığı tespit edildi. Bu kapsamda, "Radyomuğla" adlı kuruluşa Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır. Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

"SEÇ FM" DE CEZA ALDI

Üst Kurulda görüşülen bir diğer yayın ihlali ise "Seç FM" adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ilişkin oldu. Kurulda, Manisa ve Uşak'taki ceza infaz kurumlarında bulunan mahkumlar ile bunların yakınlarının istek parçalarının çalınıp, mesajlarının okunduğu programda Ceza İnfaz Kurumlarının asayiş ve güvenliğini bozabilecek bilgilerin paylaşıldığı vurgulandı. Bu nedenle "Seç FM"e 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz" hükmünü ihlalden yüzde 2 idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

