Call of Duty: Black Ops 7 ne zamana kadar ücretsiz olacak?

Call of Duty: Black Ops 7, belirli süreli ücretsiz deneme etkinliği ile oyunculara sunuldu.

Peki, Call of Duty: Black Ops 7 ne zamana kadar bedava olacak?

BLACK OPS 7 NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Call of Duty: Black Ops 7, geçici süreli ücretsiz deneme etkinliği ile oyuncularla buluştu.

Buna göre oyunun Multiplayer ve Zombies modları 22 Aralık 2025 tarihine kadar ücretsiz olarak kullanılabilir durumda.

Bu ücretsiz dönem, yıl sonunda düzenlenen CODMAS etkinliği kapsamında sağlanıyor ve oyunculara Black Ops 7'nin sezon içeriklerini tanıtmayı hedefliyor.

BLACK OPS 7 ÜCRETSİZ NASIL OYNANIR?

Call of Duty: Black Ops 7'yi ücretsiz olarak oynamak için belirlenmiş süre içinde oyunun "Free Access" (Ücretsiz Erişim) versiyonunu indirmeniz yeterlidir.