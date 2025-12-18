Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Başakşehir maçı şifresiz yayınlanacak

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan A Grubu ilk hafta karşılaşmalarıyla başlıyor. Galatasaray, bu akşam RAMS Park’ta RAMS Başakşehir’i ağırlayacak.

ZTK GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray ile RAMS Başakşehir, bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak ve müsabaka saat 20.30’da başlayacak. Kupada grup aşamasının ilk maçlarından biri olan bu karşılaşma, her iki ekip için de organizasyondaki ilk sınav niteliği taşıyor.

Galatasaray, A Grubu’nda RAMS Başakşehir’in yanı sıra Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile yer alıyor. Format gereği gruptaki takımlardan dördüyle maç yapacak olan sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir maçının ardından sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı şifresiz olarak televizyondan takip edebilecek. Mücadele, ATV’nin akşam kuşağındaki özel yayın akışı kapsamında ekranlara gelecek.

ATV’nin 18 Aralık tarihli yayın akışına göre, karşılaşma öncesinde saat 19.45’te “Kupa Günlüğü” programı yer alacak. Saat 20.30’da ise Galatasaray RAMS Başakşehir mücadelesi canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

ATV GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ FREKANS AYARI

Galatasaray RAMS Başakşehir maçını uydu üzerinden izlemek isteyenler için ATV’nin güncel frekans bilgileri belli. ATV, Türksat uydusu üzerinden 12053 MHz frekansından yayın yapıyor. Kanalın sembol oranı 27500, FEC değeri 5/6 ve polarizasyonu yatay olarak ayarlanması gerekiyor.

ATV’yi uydu alıcısına eklemek isteyen izleyiciler, kumandadan menü veya kurulum bölümüne girerek manuel kanal arama seçeneklerinden frekans bilgilerini girebiliyor. Frekans, sembol oranı ve polarizasyon ayarları yapıldıktan sonra arama başlatıldığında, ATV SD ve HD yayınları tek frekanstan kanal listesine ekleniyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI ATV'DE Mİ YAYINLANACAK, NASIL İZLENİR?

Galatasaray RAMS Başakşehir karşılaşması, ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Televizyon yayınının yanı sıra mücadele, ATV’nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sekmesi üzerinden de izlenebilecek. Böylece maç, bilgisayar, telefon ve tablet gibi internet bağlantısı olan cihazlardan takip edilebilecek.

ATV’nin canlı yayın hizmeti sayesinde izleyiciler, karşılaşmayı farklı platformlardan kesintisiz şekilde izleme imkanına sahip olacak. Maç yayını, televizyon yayınıyla eş zamanlı olarak dijital platformda da erişime açık olacak.